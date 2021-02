‘Drag Race’ se muda a Paramount + y lanzará el concurso internacional 'Reinas del Universo'

El próximo 4 de marzo se lanzará en Estados Unidos una nueva plataforma de televisión, Paramount +, que aterrizará en España poco después. Y ya se ha anunciado cuál será uno de sus primeros reclamos: la sexta edición de RuPaul’s Drag Race: All Stars, en el que antiguas competidoras se ven las caras de nuevo para alzarse con un hueco en el salón de la fama y un premio de 100.000 dólares.

Este miércoles 24, ViacomCBS informaba así que este programa dejará de verse en su habitual casa, el canal VH1, para saltar a la nueva plataforma, lo que demuestra el interés que genera este talent show nacido hace más de una década y su capacidad para servir de reclamo a nuevos suscriptores.

De momento, se desconoce en qué fecha se estrenará RuPaul’s Drag Race: All Stars 6, pero probablemente suceda unas semanas después del final de la temporada 13 del concurso matriz, que elegirá a su ganadora a finales de marzo o principios de abril. Aunque no se ha confirmado nada, se rumorea que entre las drags participantes estarán Yara Sofía, Pandora Boxx, Sonique, Trinity K. Bonet, A’Keria C. Davenport y Scarlet Envy, entre otras.

De forma paralela, Paramount + también incluiría otro concurso protagonizado por drag queens, un talent show de canto producido por World of Wonder (la productora de Drag Race) llamado Queens of the Universe.

Según su sinopsis oficial, se trataría de “una competencia de canto como ninguna otra, las drag queens de todo el mundo compiten para ver quién es la Reina del Universo. Tacones altos, octavas altas, alta competencia: esta competencia de canto de drag queens te volará la peluca”.

El fenómeno ‘Drag Race’ llega a España

El fenómeno mundial RuPaul’s Drag Race llegará en los próximos meses a España. Atresmedia anunciaba a finales del mes de diciembre la llegada a nuestra televisión del famoso talent show, que buscará a la próxima Drag Superstar del país.

Un programa que se podrá ver en ATRESPlayer PREMIUM, y que se podría resumir como una un talent show con drag queens que tendrán que demostrar su talento en disciplinas como el cante, la improvisación, la actuación, el diseño o del desfile de modas. De momento, lo único que se conoce del formato es que estará presentado por Supremme Deluxe, una veterana artista del drag en España.