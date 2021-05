El parecido razonable entre el tema de la Eurocopa de Mediaset y ‘Dime’ de Beth

En sus cortes publicitarios, Mediaset ha empezado a anunciar la emisión de la Eurocopa 2021, que arranca oficialmente el próximo 11 de junio. Unas promos que tienen como banda sonora la canción ‘Juntos somos +’, que interpreta la presentadora Lara Álvarez junto a Beatriz Luengo y Yotuel Romero. Un tema pegadizo, y que está destinado a sonar bastante.

‘Juntos’, sin embargo, puede recordar fácilmente a otro hit del pop español como es la canción ‘Dime’, con la que la cantante catalana Beth representó a España en Eurovisión en el Festival de 2003.

Ánder Pérez, el compositor del tema junto a Amaya Martínez, ha lanzado varios mensajes sobre las similitudes, compartiendo el anuncio de Mediaset y poniendo sobreimpresas las letras de ‘Dime’.

Lo vuelvo a poner, para confirmar que me habéis ignorado vilmente...😅 pic.twitter.com/Stw7KaJMMP — Ander Pérez Nemowave (@Nemowave) May 9, 2021

Esto generó cierta conversación en redes sociales sobre esto podría considerarse plagio o no, aunque Ánder Pérez tiene claro que no. “Vamos a ver... ¿El estribillo del tema de la Eurocopa es prácticamente la estrofa de ‘Dime’? Por supuesto. ¿Es eso un plagio? Por supuesto que no” escribía este miércoles.

‘Dime’, la canción que Beth no quería cantar

Beth Rodergas fue la representante de España en Eurovisión 2003 tras quedar segunda en Operación Triunfo 2. Ella ganó la gala para acudir a Eurovisión con el tema ‘Dime’, elegido por el público con el 45% de los votos.

Una canción que consiguió 81 puntos y una octava posición que nadie ha superado desde entonces, si bien, a la cantante el tema no le hacía gracia. “‘Dime’ es la pieza que menos me gustaba, la que más se aleja de mi estilo” aseguró tras saberse que ella sería la representante española en Eurovisión.

Con el paso de los años, y con la canción ya apartada de su repertorio, Beth se reconcilió con el tema. “No era mi estilo, cierto. Que era un temazo, cierto también”, le decía al propio Ander Pérez a través de las redes sociales.