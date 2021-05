Beth reaparece irreconocible en 'Late Motiv': "Desde hace unos años llevo la vida que quiero"

La cantante Beth, exconcursante de la segunda edición de Operación Triunfo y representante de España en Eurovisión 2003, ha reaparecido en el programa Late Motiv, presentado por Andreu Buenafuente, tras un largo retiro mediático.

La artista catalana ha sorprendido al presentador y a los espectadores al desvelar su hasta ahora desconocido vínculo con Berto Romero. "Ambos somos de Cardona, del mismo pueblo, y le conozco de toda la vida. Cuando entré en la Academia tenía canciones de algunos amigos y entre ellas había una de él. Así que en mi primer disco hay un tema de Berto, Eclipse".

En ese momento, el programa rescataba una imagen de Beth y Berto juntos en un coche, antes de que la joven entrase en OT: "Estábamos haciendo o algo que no se puede contar o poniendo un disco", bromea.

Ojo a esto, @bethrodergas es incluso más de la familia de lo que pensaba Andreu. pic.twitter.com/3pcX7OAsls — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) May 4, 2021

La intérprete de Dime ha explicado que, a pesar de no contar con la popularidad que obtuvo en sus inicios televisivos, no ha dejado de trabajar: "Entiendo que a nivel estatal la gente me tiene un poco desubicada, pero estoy viva y estoy cantando".

"Me he quedado más en Catalunya, sacando discos en catalán, con teatro y otros proyectos", relata, aunque confiesa que ya "tenía ganas de volver al castellano y sacar disco nuevo". Ese deseo se ha materializado ahora en un nuevo proyecto con "canciones que tenía escritas desde hace años". "Ahora ha sido el momento de grabarlas. Ha sido una liberación porque están gustando y no voy a volver a arrinconar creaciones mías durante tanto tiempo", expresa.

Sobre su paso por la Academia más famosa de la televisión, Beth confiesa que tuvo que enfrentarse a una gran popularidad siendo muy joven: "Me pilló con 20 años, lo gestioné como pude". Y prosigue: "Fue mucha popularidad y me quise ir un tiempo a Inglaterra a estudiar inglés y a estar 'tranqui'. Fui madre y desde hace unos años llevo la vida que quiero, viviendo con tranquilidad, pero haciendo lo que quiero".

Finalmente, la cantante ha interpretado en directo Quiero repetir, una de las canciones de su nuevo trabajo, con el que espera reencontrarse con el público nacional y reivindicar su nueva identidad artística.