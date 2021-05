'Celebrity Bake Off' desvela su casting: de Andrés Velencoso a Yolanda Ramos

Celebrity Bake Off ha desvelado este jueves el resto de famosos que competirán por convertirse en el mejor repostero amateur de España. El formato, que se estrenará próximamente en Amazon Prime Video, ha sorprendido a los espectadores con un casting repleto de estrellas.

Las cantantes Soraya Arnelas y Chenoa, la actriz Yolanda Ramos, el modelo Andrés Velencoso, el actor Pablo Rivero, la influencer Paula Gonu o el pianista James Rhodes son algunos de los nombres que el programa acaba de anunciar, mostrando los delantales con sus nombres impresos que lucirá cada uno de ellos durante el concurso.

La actriz Adriana Torrebejano, el exfutbolista Joan Capdevila, el exárbitro Eduardo Iturralde o el actor Pablo Rivero son otros de los reconocidos personajes que formarán parte de esta competición VIP.

Seguimos anunciando a los reposteros de nuestro obrador de 👩‍🍳 👨‍🍳. Estas dos os sonarán, y mucho, por sus chorros de voz. Chenoa y @SorayaArnelas cambian los micros por los rodillos de #CelebrityBakeOff. pic.twitter.com/NCgrsPey6D — Prime Video España (@PrimeVideoES) May 13, 2021

Entre sus rivales estará la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o la youtuber Esty Quesada, conocida como 'Soy una pringada'. Ambas fueron las primeras concursantes anunciadas por el programa, cuya fecha de estreno en la plataforma de Amazon todavía no ha sido desvelada.

Mecánica

Celebrity Bake Off España es una de las grandes apuestas en entretenimiento que anunciaba Amazon Prime Video el pasado mes de abril. El formato contará con 12 concursantes, todos ellos rostros muy conocidos del panorama nacional del deporte, la música y el entretenimiento, que se disputarán cada semana el premio al mejor pastelero amateur del país.

Bajo la atenta mirada de jueces expertos deberán demostrar que son capaces de alcanzar el nivel establecido por Celebrity Bake Off y, cada semana, el peor de los concursantes tendrá que despedirse de la carpa más famosa de la repostería.

"The Great British Bake Off es un fenómeno cultural y estamos encantados de poder traer una nueva versión celebrity en exclusiva para Prime Video en España”, declaraba Georgia Brown, Head of European Amazon Original Series, Amazon Studios. "Estamos convencidos de que los miembros Prime disfrutarán viendo a algunos de sus concursantes favoritos participando en retos de repostería para finalmente convertirse en el repostero estrella en este programa lleno de emoción y diversión".