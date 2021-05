Rafa Blas ('La Voz') y Jadel ('El número uno') buscarán una segunda oportunidad en 'Top Star'

Top Star. ¿Cuánto vale tu voz’? seguirá recibiendo este viernes en su segunda gala a cantantes que en su día alcanzaron el éxito en otros talent shows. Entre ellos se encuentran tres ganadores de talent shows musicales: Rafa Blas, ganador de la primera temporada de La Voz; Jadel, ganador de El número uno; y Joana Jiménez, ganadora de Se llama copla.

Los tres competirán en la categoría We are the champions, que será la que de inicio al programa en el que los tres mentores del programa, Isabel Pantoja, Risto Mejide y Danna Paola, pujarán en una subasta con dinero real para elegir a su favorito.

La otra categoría tematizada será A mi manera, en la que tres artistas interpretarán versiones de temas muy conocidos. Serán María Jesús López, exmiembro del grupo infantil 3+2, con el que publicó cuatro álbumes que lograron varios Discos de Oro y Platino y que coincidió con Risto en Factor X; Laura G, una enfermera que trabaja en Oncología Infantil; y Marcelino, un barbero sudafricano que espera conquistar a los mentores con su particular voz.

La última categoría tematizada será Pisando fuerte, en la que actuarán tres jóvenes cantantes que seducen a sus followers en redes sociales con sus vídeos virales: Andriu, una joven de 22 años dispuesta a ganar el follow de Danna Paola; Jxta Martín, un influencer de 28 años con vídeos en plataformas digitales con más de 1,5 millones de visualizaciones; y Genis Whylan, un sombrerero que triunfa en redes con su look, sus diseños y su música.

De los tres finalistas que seleccionarán los mentores, ‘Los 50’ que conforman el público en plató elegirán al ganador, que se llevará en metálico el dinero de la subasta y volverá para participar en la Gran Gala Final.