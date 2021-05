Por qué Telecinco vuelve a emitir la Fórmula 1 en abierto trece años después de descartarlo

"La Fórmula 1 es un grandísimo producto. Pero desgraciadamente, después de tenerla nosotros, entró en una órbita de precios de otro planeta. Si la ponen a la venta y vale menos, veremos", explicaba el consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, cuando se le preguntaba en 2013 si el grupo estaría interesado en recuperar los derechos del campeonato, por entonces en manos de Atresmedia.

Y argumentaba. "La Fórmula 1 no se compra, se compra a Alonso. Cuando Alonso deje la Fórmula 1 no será lo que es ahora. Todos sabemos que la Fórmula 1 está ligada a un piloto y detrás de él no se ve a nadie. Larguísima vida a Alonso, pero yo no tengo la visibilidad de lo que quiere hacer Alonso en el futuro".

Pues bien, precisamente ahora que Alonso ha vuelto a la competición y que Carlos Sáinz está dentro de los ocho mejores pilotos de la temporada, Telecinco volverá a emitir una carrera de Fórmula 1. Será el Gran Premio de España este domingo a partir de las 15:00 horas.

Asimismo, la cadena también emitirá el sábado la sesión de clasificación. Ambas retransmisiones contarán con la narración de Gonzalo Serrano y los comentarios del periodista del motor Iván Vicario y del expiloto Jaime Alguersuari. Matías Prats Chacón se desplazará al circuito para informar in situ de todo lo que vaya ocurriendo en la competición.

Pero, ¿por qué la Fórmula 1 ha regresado ahora a Telecinco aunque sólo sea por un día? La principal razón la encontramos obviamente en que la cantidad que ha desembolsado por este gran premio nada tiene que ver con lo que se estaba pagando en otros tiempos.

Y esto se debe a que, al igual que ya ocurriera con las motos, Mediaset España ha llegado un acuerdo con DAZN, la plataforma de contenidos deportivos, por lo que los gastos serán compartidos. Hace ahora unos años, cuando La 1 fue la encargada de emitir ese mismo Gran Premio, El Mundo publicó que un evento de estas características tendría un coste de 495.000 euros.

Por su parte, DAZN consigue también reducir costes, pero también publicidad. El propio anuncio del acuerdo en Informativos Telecinco ya provocó que no sólo se hablase de la plataforma en esta cadena, sino en todos los medios que han hablado del mismo.

Vasile charla con Valentino Rossi.

La explotación conjunta

Esta no será, además, la primera vez que ambas compañías lleguen a acuerdo para la explotación conjunta de unos derechos deportivos. Ya lo hicieron en 2019 con dos carreras de motos (los Grandes Premios de Argentina y Valencia) y con la Copa del Rey para tres temporadas.

En el caso del fútbol, sin embargo, la propietaria de los derechos era Mediaset y lo que se hizo fue sublicenciar a la plataforma de streaming los derechos de la Copa con la autoración de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De esta forma, DAZN se aseguraba emitir al menos 50 partidos en exclusiva, además de los 15 en coemisión junto al grupo mediático privado.

En noviembre de 2019, y tras la renuncia del Grupo Mediapro por considerar que la RFEF estaba abusando de su posición de dominio, Mediaset abonó 80 millones al organismo deportivo español por los derechos de emisión de aquella temporada y de las dos siguientes.