El gran reto del nuevo presidente de RTVE: La 1 agoniza en abril con su peor dato histórico

La 1 de RTVE sigue sin tocar fondo. La cadena pública cierra abril con un 8,3% de cuota de pantalla, su peor dato dato histórico en sus 65 años de historia y tres décimas menos que su anterior peor marca histórica fijada el pasado febrero en un 8,5%.

Y todo ello, como ya analizamos en BLUPER, a pesar de contar con su parrilla más atractiva en prime time en años con programas como The Dancer y MasterChef y series como Cuéntame cómo pasó y Estoy vivo. Sin embargo, el público no acompaña ni tan siquiera al talent de cocina, que vive su peor temporada en audiencias.

Tampoco a las ofertas de su day time hasta el punto de que sólo las dos ediciones del Telediario y Aquí la tierra consiguen superar la barrera del millón de espectadores. Datos realmente catastróficos que ponen en relieve justamente las palabras del nuevo presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero. "El problema de la radiotelevisión pública no es sólamente la audiencia, sino la relevancia".

"El objetivo no es recuperar únicamente la audiencia, sino la relevancia que corresponde a un medio de comunicación público. Vamos a subir mucho en relevancia y poco a poco en audiencia. Sin audiencia no hay relevancia, necesitamos audiencia suficiente para tener relevancia de calidad, pero no nos vale tener audiencia a costa de cualquier cosa”, explicaba hace unos días en el Congreso de los Diputados.

"No hay que dar por hecho que RTVE no es influyente. Es relevante, lo sigue siendo. Lo podemos ser con claridad y mucho más. El camino hay que hacerlo muy pronto. Somos la televisión consultada continuamente por todos los españoles. El 83% de la audiencia acaba yendo a RTVE", añadía.

Telecinco amplia su ventaja sobre Antena 3

Con esta nueva caída, la cadena pública se ha quedado a muy poco de que Telecinco duplique sus datos en abril, ya que la de Mediaset España ha promediado un 16,1% de cuota de pantalla, revalidando su liderazgo por 32ª vez consecutiva.

La principal cadena del grupo de comunicación dirigido por Paolo Vasile cae dos décimas respecto a marzo, pero consigue incrementar su ventaja respecto a Antena 3 hasta los 2,3 puntos ya que la de Atresmedia cae seis décimas hasta un 13,8% de cuota. Aún así, la de San Sebastián de los Reyes mejora su dato de abril de 2020 y vuelve a liderar el prime time por noveno mes consecutivo.

Por su parte, laSexta también cae respecto a marzo, en este caso dos décimas hasta anotar un 6,6%, mientras que Cuatro frena su sangría logrando subir una décima hasta promediar un 5,1% de cuota gracias a la emisión de galas de Tierra de Nadie en las noches de los martes.