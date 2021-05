Por qué Telecinco vuelve a perder el prime time a pesar de la Copa del Rey, 'Rocío' y 'Supervivientes'

Después de ocho meses perdiendo en la franja del prime time, Telecinco tenía grandes posibilidades de arrebatar la victoria en el mes de abril a Antena 3 gracias a la emisión de dos finales de la Copa del Rey, la entrevista en directo a Rocío Carrasco o las galas de Supervivientes.

De hecho, hasta el pasado domingo 25 de abril, la de Mediaset España conseguía liderar por encima de la de Atresmedia. Sin embargo, en la última semana del mes, los malos datos de Señoras del (h)AMPA el lunes, Love is in the air el martes y El Precio Justo a diario le han llevado a sumar una nueva derrota en la franja más demandada por los anunciantes.

Como decimos, el pasado domingo Telecinco anotaba un 15,6% por el 15,4%, según datos de Kantar. Un día después, tras el descalabro de Señoras del (h)AMPA con un 6,3% y 776.000 espectadores y los flojos datos de El Precio Justo (11,8% de cuota y 1.542.000 seguidores) e Informativos Telecinco (11,8% y 1.859.000 espectadores), las tornas se cambiaron y Antena 3 pasaba a liderar por la mínima (15,5% vs. 15,4%).

La cadena de Atresmedia lograba ese día dispararse en prime time (16%) gracias a los datos de Pasapalabra (26% de cuota y 3.308.000 espectadores), Antena 3 Noticias 2 (22,9% y 3.594.000 espectadores), El Hormiguero (17,8% y 3.085.000 espectadores) y Mujer (18,8% y 2.242.000 espectadores.)

No le fueron mejor las cosas a Telecinco el martes. El Precio Justo anotaba su mínimo de espectadores (1.490.000 espectadores), Informativos Telecinco caía a un 10,5% y 1.660.000 espectadores y Love is in the air no alcanzaba el millón de espectadores (977.000 espectadores). Sólo Tierra de Nadie salvó los muebles con un 12,7% y 2.221.000 espectadores.

El documental de Rocío Carrasco anota su segunda mejor cuota, pero 'Mujer' vuelve a recortar distancias

Por su parte, la cadena de Atresmedia seguía disparada en prime time con Pasapalabra (25,9% de cuota y 3.329.000 espectadores), Antena 3 Noticias 2 (19,4% y 3.048.000 espectadores), El Hormiguero (15,3% y 2.660.000 espectadores) y Mujer (16,7% y 2.171.000 espectadores). Esto le llevó a ampliar su ventaja en el mensual hasta cuatro décimas (15,6% vs 15,2%).

Lo sorprendente llegaría el miércoles. Y es que, a pesar de los grandes datos de Rocío. Contar la verdad para seguir viva (18,4% y 3.270.000 espectadores y 29,8% y 2.610.000 espectadores), Antena 3 ampliaba su ventaja mensual en prime time hasta las cinco décimas (15,7% vs. 15,2%).

¿Los motivos? Los flojos datos de El Precio Justo (11,8% de cuota y 1.609.000 seguidores) e Informativos Telecinco (11,8% y 1.977.000 espectadores) y los buenos datos de Pasapalabra (25,8% de cuota y 3.292.000 espectadores), Antena 3 Noticias 2 (21,7% y 3.405.000 espectadores), El Hormiguero (16,4% y 2.912.000 espectadores) y Mujer (15,8% y 2.068.000 espectadores).

Ya el jueves, a pesar de los datos Supervivientes (17% y 2.960.0000 y 25,8% y 2.492.000), Antena 3 también lideraba el prime time (16,9% vs. 16%), aunque su ventaja mensual caía una décima (15,7% vs. 15,3%).

Antena 3 Noticias 2 fue una jornada más lo más visto del día (3.409.000 espectadores y un 22,2%), Pasapalabra, el programa no informativo más visto, con 3.219.000 seguidores y un 25%; y El Hormiguero promediaba un 15,2% y 2.649.000 espectadores con la visita de Dani Martín.

‘Pasapalabra’ dobla a ‘El precio justo’, que empeora los datos de ‘Sálvame Tomate’

Un problema llamado 'El Precio Justo'

Como se puede apreciar, el problema actual de Telecinco para no conseguir la victoria en el prime time es El Precio Justo. Y es que, además de que sus datos han empeorado los de Sálvame Tomate, también ha llevado a que Informativos Telecinco cierre abril con su peor dato desde junio de 2012.

Esta significativa caída ha favorecido la mayor distancia entre Antena 3 Noticias 2 e Informativos Telecinco 21:00 en 15 años, pues el espacio de Atresmedia se ha situado esta última semana del mes 8,7 puntos de media por delante del de Mediaset. Para Telecinco, además, ha sido su peor semana desde septiembre de 2012.

Aún con esas, Mediaset España seguirá confiando en el concurso presentado por Carlos Sobera, según explicó este jueves a BLUPER el director de producción de Mediaset España, Leonardo Baltanás. "Va a seguir en su horario en las tardes".

A su favor se encuentra el hecho de que Telecinco tiene margen para jugar con su programación gracias a sus datos mensuales tras cerrar abril con un gran 16,1% de cuota de pantalla por el 13,8% de Antena 3, ampliando su ventaja hasta los 2,3 puntos. En marzo había sido de 1,9%.