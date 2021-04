Parón en 'MasterChef': La 1 no emitirá el talent el próximo martes 4 de mayo

Malas noticias para los seguidores de MasterChef. El talent de cocina de La 1 se tomará un descanso este martes 4 de mayo debido al especial de las Elecciones de la Comunidad de Madrid que preparan los Servicios Informativos de TVE.

De esta forma, la próxima entrega del programa no se podrá ver hasta el próximo martes 11 de mayo cuando regrese con su cuarta gala. Esto hará, por tanto, que la final del concurso se retrase a mediados de julio.

Estrenado el pasado 13 de abril, aunque sus datos de audiencia están por debajo de los de la pasada edición, se da la circunstancia de que es el programa con mejores registros de La 1.

A día de hoy, cuando sólo se han celebrado tres galas, el talent culinario promedia un 15% y 1,6 millones de espectadores, lejos del 23,1% y 2,9 millones que promedia la temporada pasada en plena pandemia.

Por motivo de las #EleccionesMadrid @RTVE ofrecerá información actualizada de votaciones y resultados en todos sus canales. Así que el próximo 4 de mayo no habrá #MasterChef. ¡Volvemos el 11 de mayo a las 22.10H en @La1_tve! ✨🧡 rtve/masterchef pic.twitter.com/QuLUKd0bBu — MasterChef (@MasterChef_es) April 30, 2021

La 1 no será la única cadena generalista que modifique su programa. Como gran referente de la cobertura política, laSexta emitirá el especial ARV: Objetivo Madrid desde las 19:25 horas, con Antonio García Ferreras y Ana Pastor al frente.

Mientras, Antena 3 dará descanso a la serie Mujer para apostar por un especial informativo conducido por Vicente Vallés y con la presencia de analistas como Francisco Marhuenda, Carmen Morodo, Rubén Amón y Arsenio Escolar.

En lo que respecta a Telecinco, todo parece indicar que no llevará a cabo ninguna modificación en su parrilla y apostará por Tierra de Nadie, en el access prime time, y Love is in the air en el prime time.