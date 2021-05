¿Ha perdido la brújula el presidente Sánchez?

Lo que está ocurriendo en España, es cada día más preocupante. Hoy como urgente, inmediato, importante, la crisis gravísima con Marruecos.

Pero además, con el futuro inmediato que nos espera con respecto al paro, la recuperación económica, el turismo, recuperar nuestro sitio a nivel internacional, la pretendidas autodeterminación de Catalunya, los indultos, las contradicciones en el seno del gobierno en economía, entre otras, el Consejo General del Poder Judicial.

En fin un sin fin de problemas, que tenemos ya, que son absolutamente necesarios de resolver, de prestarles atención en el día a día, aquí y ahora.

¿Alguien puede entender que el señor Sánchez se dedique a hablarnos del año 2050?

Ya comprendo que un Gobierno tiene que prever a largo plazo, pero no en estas condiciones, yo no soy capaz de entenderlo, siento que una vez más, se trata de entretener al personal, de despistarnos del hoy, que no gusta, para que pensemos en el 2050.

Señor Presidente, le ruego no insulte a la inteligencia de los españoles, trabaje usted y su Gobierno, para que hoy, 26 de mayo de 2020:

Estemos en la lista los países Europeos para que acudan a España de vacío es este año sus ciudadanos.

Ayude a las empresas españolas que cumplan las exigencias, para que puedan salir adelante y generar empleo: pequeña, grandes, autónomos....

No cree incertidumbre sobre los impuestos. No podemos más.

Aclare, para que lo entendamos todos, que pasa con nuestras jubilaciones.

Cumpla las exigencias de UE con los presupuestos para que puedan llegar las ayudas.

Haga algo para recuperar España.

Y no tenga tanta prisa con que nos quitemos las mascarillas, demos pasos solo hacia delante, aunque sea menos popular.