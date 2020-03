La realidad supera la ficción

Sorprendentemente, a lo largo de la historia siempre han aparecido escritores que, en sus novelas de ficción, se han adelantado al presente describiendo acontecimientos imaginarios que terminan, en alguna medida, asemejándose a la realidad.

Julio Verne, en el siglo XIX, se caracterizó por saber conjugar claramente los elementos fantásticos con los conocimientos científicos de una forma inteligente y bien estructurada, lo que hacía casi imperceptible la diferencia entre realidad y ficción. Esto se puso de manifiesto de forma evidente en sus grandes obras: Viaje al centro de la Tierra, publicada en 1864; De la Tierra a la Luna, publicada en 1865; y Veinte mil leguas de viaje submarino, en 1870.

Los críticos literatos de su época sometieron sus obras a fuertes ataques, considerando que las mismas no enseñaban nada a los jóvenes del momento. Sin embargo, con el paso de los años se ha reivindicado la obra de Verne, y su lugar preeminente en la cúspide de la literatura universal. Sus ideas revolucionarias han demostrado a los más escépticos que era una mente literaria muy avanzada para su tiempo.

En el siglo XX, en concreto en 1981, hace treinta y nueve años, fue publicado un libro sorprendentemente imaginario y de terror, desconocido hasta hace poco más de un mes para la mayoría de los críticos y lectores jóvenes, nos referimos a la novela escrita por el americano Dean Koontz, titulada The eyes of the Darkness.

Koontz, licenciado en Literatura Inglesa por la Universidad de Pennsylvania, en Shippensburg, trabajó durante años como profesor de secundaria. Durante su tiempo libre escribió su primera novela, Star Quest, publicada en 1968. A partir de entonces empezó a escribir una gran cantidad de obras de suspense, ciencia ficción, terror y misterio. Ha escrito con numerosos seudónimos, si bien con el tiempo todas sus novelas han acabado por venderse bajo su verdadero nombre. De entre sus títulos más famosos podemos destacar Visiones, Fantasmas, Escalofríos o La Feria del Terror, entre otros.

En su novela de ficción En los ojos de la oscuridad, que después de casi cuarenta años preside los titulares de todos los medios de comunicación, Koontz describe como un virus, denominado “Wuhan-400”, desarrollado en laboratorios de las afueras de esta ciudad China, causa la muerte de muchos seres humanos. El “Wuhan-400” no puede sobrevivir fuera de un cuerpo humano más de un minuto.

En el siglo XXI, el 19 de octubre de 2017, Astérix y Obélix regresan con Astérix en Italia, el nuevo álbum firmado por los talentosos Jean-Yves Ferri y Didier Conrad. En este cómic publicado hace poco más de dos años, los protagonistas participan en una carrera de cuádrigas cuyo objetivo es vencer a un personaje llamado “Coronavirus”, el cual se presenta inicialmente enmascarado, para al final sufrir un accidente a pocos metros de la meta, favoreciendo la victoria de los galos.