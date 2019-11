PSOE... eres una mafia

Escribo esta nota sin que hayan pasado ni 72 horas desde la sentencia de los ERE, que concreta la trama mafiosa "palmaria" en la que se lleva basando la hegemonía de "la PSOE" desde hace décadas. Pues bien, el silencio stampa ya impera en los grandes medios. ¡Y eso que Pedrito Cum Fraude ni siquiera ha salido a dar la cara ante el mayor atraco al tesoro público de la historia reciente!. Claro, se ve que está con su oposición express a "Doctor Plurinacionalitatis Causa".

Susanita tiene un marrón... pero sabe que es compartido por Sánchez. Y por eso se ha presentado a hacer el papelón en La Sexta sin que le rechisten en Can Ferreras, que un sicario infecto de Roures, corleone del tripartito sociata-chavista-golpista, no va a poner mucho interés en ridiculizar las palabras de la Niña de Griñán. Y ha lanzado con mucha claridad un aviso al navegante Sánchez: "Mira chatico, si yo caigo, tú caes conmigo, que aquí tú y hasta la chacha que te hace la cama sabía que nuestro granero de votos lleva muchos lustros robando, y que tú eres presi única y exclusivamente por eso...¿Capicci?

Porque los ERE es la punta del iceberg de una organización mafiosa enorme. No hay más que ver las reacciones de los vecinos interrogados en esos pueblos petados de testaferros de la camarilla. Ríete tú de Sicilia años 70. Y eso que se ha juzgado menos de una década de las cuatro que llevan trincando, y faltan miles de millones de cursos de formación falsos, miles de millones de subvenciones a la innovación falsas, y en definitiva, irá aflorando el descomunal desfalco del PSOE, que demuestra que no es un partido político, sino una mafia.

Lo de la "sentencia demoledora" es mentira. Para empezar, la retuvieron para ocultar a los españoles que estaban votando a una mafia, y no a un partido. Para seguir, les sale a 1 mes por cada 10 millones de euros trincados. Y para terminar, Susanita y Pedrito se ocuparon de que no hubiera responsabilidad civil de los padrinos, lo que les convierte en un grupito de jubilaos de lujo inhabilitados para hacer lo que ya no hacían. Y los que ingresen, estarán a cuerpo de rey y cuatro días. Al tiempo.

Lo de "esto no se lo ha llevado nadie" o "el PSOE no sale en la sentencia porque no se ha financiado con esto" es otra mentira. La estafa está organizada por el PSOE, que tiene ¡más de 500 imputados! Se han llevado la pasta los familiares, amigos, vecinos y testaferros de los que firmaban los cheques, o sea, de los condenados. Y toda esa pasta servía, aparte de amasar fortunas personales de amiguetes, para eternizarse en el poder, o sea, en el "poder seguir robando" fortunas de dinero público. ¿Hay financiación más rotunda que esa?

El PSOE en pleno boicoteó a la jueza Alaya. Le negaron información, la difamaron y persiguieron hasta tumbarla. Son sus artes mafiosas, que ya practicaron con el juez Barbero en el caso Filesa. Pusieron a la sicaria Bolaños al mando, hasta que la muy jeta apestaba tanto que avergonzaba a la carrera judicial en pleno, e incluso a familiares y amigos. Susanita retiró la acusación para que sus padrinos de la PSOE no devuelvan un euro. Pero ella sabe que Pedrito, profundo conocedor de la mafia andaluza, pudo mantener las opciones de reclamar la pata y no quiso, porque se jugaba el Falcon en el tema. Igual que sabe que la Calvo y Marichu eran consejeras de la Junta que trincaba 80 kilos al año sólo en este tema de los ERES.

Sólo en una dictadura progre como la que nos asola es factible que semejante organización mafiosa, ya retratada, pueda seguir en funciones. De haber sido el PP, la Moncloa estaría rodeada por millones de personas desde el martes 19 de Noviembre de 2019, fecha para la vergüenza colectiva de la progresía toda. Y si es posible esta ignominia, es porque la mafia lo copa todo: universidades, medios, jueces, policías, funcionarios, actores, cantantes, y muchos miles de asociaciones civiles. Mientras todos participen del botín, España camina hacia el abismo, sumida en la más absoluta indignidad, de la mano mafiosa del socialismo, y en compañía de terroristas, chavistas y golpistas.

O acabamos con toda esa fauna al servicio de esa gentuza, o esto se va al carajo.