El intercambio de estudiantes

La noticia en estos días es el asesinato de una estudiante de 21 años de la universidad de Granada en la ciudad de Cuautla, México. Por lo visto estaba en un programa de intercambio con la Universidad de Morelos, estado mexicano a unos 200 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Con toda seguridad detendrán al asesino en las próximas horas porque será un pobre diablo de los millones que hay por todo el mundo. Además, el gobierno y la policía mexicanos necesitan ya un autor (el que sea) por el escándalo público nacional e internacional que está tomando, lógicamente, el asesinato de la estudiante española.

A lo largo de estos últimos 30 años y por motivos profesionales son más de 35 veces las que he ido y disfrutado de México (dentro de 1 mes voy otra vez para México), un país maravilloso, para mí el más español de Latinoamérica y con el que España tiene más lazos históricos y culturales, a pesar de sus incultos e ignorantes políticos (cada vez más semejantes, por cierto, a los actuales españoles). La historia, en cantidad y calidad, creo modestamente que tiene nombre propio de 3 grandes países: Italia (Imperio Romano), España (siglos XV a XVII) y México (cultura prehispánicas, Mexicas o Aztecas y la conquista española de Hernán Cortés).

El año pasado fuimos en noviembre-diciembre, con toda la familia (aprovechando trabajo de mi hija y también mío) a pasar unos días maravillosos a México, a Cancún, Tulum, Holbox y la experiencia fue fantástica, sobre todo para mis nietas.

He visitado México, por más de 35 veces, conociendo los siguientes estados y ciudades: México DF (actualmente Ciudad de México), Guadalajara, Tequila, Taxco, Monterrey, Acapulco, Xalapa, Tijuana, Veracruz, Chihuahua, Ciudad Madera, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, León, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Toluca, Durango, Cuernavaca y Pachuca. En todos ellos he disfrutado y me he sentido como si estuviese en España.

He estado unas 6 veces concretamente en Morelos, para corresponder a la amable invitación de mi amigo Romel Flores para asistir a sus cursos de Ultrasonografía en Obstetricia y Ginecología, que los celebra anualmente en Cuernavaca y en un magnífico hotel que está construido al estilo de la Alhambra llamado Villa Béjar, que me llamó la atención precisamente por eso. En uno de estos viajes conocí a un docente de Granada y me dijo que vivía en Cuautla, otra ciudad a 2 horas de Cuernavaca, ciudad donde fue lamentablemente asesinada la estudiante de Granada.

En México cuando se produce una muerte de una mujer (10 mujeres asesinadas todos los días, en España llevamos este año 2026, 34 casos de asesinatos por violencia de género) siempre es bajo el protocolo correspondiente a un posible feminicidio, debido a que, en México, las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas inicialmente con perspectiva de género para descartar que exista un componente relacionado con su condición de mujer.

México, si se me permite, es uno de los países Latinoamericanos más machistas que conozco y los conozco todos. Para darles una idea en México con un país de 134 millones de habitantes se estiman una cifras de 1500 mujeres asesinadas al año, y 26000 hombres asesinados. En España, con 50 millones de habitantes se estiman unas cifras de 40 mujeres y 350 hombres asesinados cada año. Gran diferencia, ¿verdad?

En lo que va de año 2026, Claudia es la cuarta estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que ha sido asesinada. Morelos ya cuenta 69 mujeres asesinadas, el segundo estado con más feminicidios de México. ¿Quién le sugirió a Claudia, con todo respeto, elegir la Universidad de Morelos para ampliar su experiencia universitaria?

He de decir que he sido, soy y seré partidario de los viajes de estudios e intercambios de estudiantes por el mundo, ya que les enriquece enormemente y amplía su visión hasta los 180 grados (en algunos casos). A mis 2 hijos los envié hace 30 años a estudiar la High School a Estados Unidos, desde los 15 a los 19 años, pero siempre estudié previamente el terreno (dentro de mis limitaciones y posibilidades) para que no se metiesen en la “boca del lobo”.

Ignoro el procedimiento oficial o familiar de esta estudiante para ir a México y acabar precisamente en Cuautla, en la universidad de Morelos, pero obviamente algo o alguien podríamos pensar no han actuado correctamente y creo que se debería averiguar y corregir para no volver a cometer el mismo error que ha costado, ni más ni menos, que una vida humana de 21 años, con todo el futuro e ilusión por delante.