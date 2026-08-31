España se consagra como potencia mundial del Compak Sporting

España ha firmado en San Martino, Italia, una extraordinaria actuación en el XXII Campeonato del Mundo de Compak Sporting, una cita que ha reunido a 823 participantes y que confirma al equipo español entre las grandes potencias internacionales de esta disciplina.

Y en el centro de este Mundial aparece, una vez más, el nombre de Beatriz Laparra.

La española se ha proclamado campeona del mundo en Damas después de completar los 200 platos del campeonato con un extraordinario 195/200.

Pero su actuación adquiere todavía más dimensión al mirar la clasificación general.

Laparra ha terminado sexta en Open, la clasificación absoluta del Mundial, convirtiéndose en la primera mujer de la historia que consigue entrar en el Top 10 Open de un Campeonato del Mundo.

Entre 823 participantes y midiéndose en la general con los mejores especialistas del planeta, una mujer española ha terminado sexta absoluta.

Gonzalo García, tercero del mundo Open con 196/200

España también ha subido al podio de la clasificación absoluta gracias a una espectacular actuación de Gonzalo García.

El español terminó los 200 platos con 196 aciertos, una puntuación que le llevó al desempate y tras la que consiguió finalmente la tercera posición Open del Campeonato del Mundo.

España coloca así a dos representantes entre los seis mejores de la clasificación absoluta del Mundial: Gonzalo García, tercero, y Beatriz Laparra, sexta.

Un dato que refleja por sí solo el nivel alcanzado por el Compak Sporting español.

Las españolas, campeonas del mundo

El éxito femenino ha tenido además una dimensión colectiva.

El equipo formado por Beatriz Laparra, Jennifer Román y Nieves Golbano se ha proclamado campeón del mundo por equipos en Damas.

A este título se suma la excelente actuación individual de Jennifer Román, que ha terminado cuarta del mundo en Damas, rozando el podio.

España, presente entre los mejores en todas las categorías

La actuación española se ha extendido prácticamente por todo el campeonato.

Rafael Martí ha conseguido la segunda posición mundial en Senior, mientras que Fran Rosa ha terminado cuarto del mundo en Junior, a las puertas de las medallas.

En Hombres, el equipo español formado por Gonzalo García, Fabián Romero y Antonio Hidalgo ha finalizado en cuarta posición mundial.

España ya está entre las potencias mundiales

El balance de San Martino adquiere todavía mayor relevancia por la dimensión del campeonato: 823 participantes disputando uno de los grandes títulos internacionales del tiro deportivo.

España sale del XXII Campeonato del Mundo con una campeona mundial individual, un tercer puesto absoluto Open, un subcampeonato mundial Senior, un campeonato del mundo femenino por equipos y varios deportistas situados entre los primeros puestos de sus respectivas clasificaciones.

Pero quizá dos cifras expliquen mejor que ninguna otra lo sucedido en Italia:

196 de 200 para Gonzalo García.

195 de 200 para Beatriz Laparra.

Tercero y sexta, respectivamente, de la clasificación Open.

Y en el caso de Laparra, con un resultado que traspasa la frontera de una medalla: por primera vez una mujer entra entre los diez mejores de la clasificación absoluta de un Campeonato del Mundo de Compak Sporting.

San Martino deja así una conclusión difícil de discutir:

España está entre las grandes potencias mundiales del Compak Sporting.