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Ayuso EFE

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Política cuántica: el cambio de perspectiva

Publicada

Resulta fascinante comprobar cómo la política reproduce el principio del observador cuántico: la realidad parece depender exclusivamente de quién la mire.

Cuando el foco apunta a la oposición —como en la controversia sobre el ático de la presidenta madrileña, despachada con un tajante "Isabel, te han cazado"—, la presunción de inocencia desaparece de inmediato en favor de la condena política preventiva.

Sin embargo, cuando las sospechas salpican las filas propias —ya sea a figuras del partido o al entorno directo del presidente del Gobierno—, el prisma se invierte y la exigencia de cautela se vuelve sagrada, donde se pide respeto por uno de los principios básicos del derecho penal, la presunción de inocencia.

La analogía con la física no es casual: asistimos a un estado de pura superposición política.

En debates como el de Ceuta, dos ministros pueden sostener versiones frontalmente incompatibles y pretender que ambas sean verdaderas al mismo tiempo. Al igual que una partícula subatómica cuyo estado muta según el instrumento de medida, en este ecosistema el "sí" y el "no" conviven sin rubor: una auténtica política cuántica donde todo depende del ángulo desde el que se observe.