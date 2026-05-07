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Historia del Tamagotchi

Historia del Tamagotchi gldburger iStock

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La tecnología descatalogada que España se resiste a olvidar

Publicada

Aunque la tecnología cambia a toda velocidad, hay objetos que se niegan a caer en el olvido incluso años después de haberse dejado de fabricar.

Este análisis revela cuáles son las cámaras y productos tecnológicos descatalogados que siguen generando más interés en España, tanto en búsquedas como en valor dentro del mercado de segunda mano.

Las cámaras lideran claramente el interés años después de desaparecer del mercado. La Canon AE-1 encabeza el ranking y supera las 25.000 búsquedas mensuales, seguida por la Leica M3 (13.000) y la Olympus OM-1 (11.000).

Su imperfección, su ritmo y su estética conectan con una generación saturada de lo digital.

En este caso, la demanda no responde únicamente a la nostalgia. Factores como la construcción mecánica, la durabilidad o la calidad óptica siguen siendo diferenciales frente a muchos dispositivos actuales.

Al igual que ocurre con las cámaras, otros productos también han logrado mantenerse muy presentes en las búsquedas años después de dejar de fabricarse.

En primera posición aparece el Nokia 3310, con 333.000 búsquedas mensuales, una cifra muy poco habitual para un dispositivo que dejó de fabricarse hace años. No destacaba por hacer muchas cosas, sino por hacer muy bien las pocas que hacía: llamar, mandar SMS, durar días sin cargarse y sobrevivir a caídas que hoy dejarían una pantalla inservible.

Le siguen la Nintendo 64 (175.000), la Super Nintendo (115.000) y la Game Boy Color (50.000), dispositivos muy ligados a una generación concreta y a una forma de uso mucho más simple y directa.

Y entre consolas, móviles y reproductores, el Tamagotchi sigue colándose en la lista como una pequeña anomalía generacional.

De recuerdos a inversión: cuáles son los productos más deseados

El análisis también deja ver cómo parte de estos productos ha dejado de ser solo un recuerdo para convertirse en algo mucho más tangible: piezas cada vez más cotizadas dentro del mercado de segunda mano.

En fotografía, algunos modelos han pasado a ser claramente premium en segunda mano. La Fujifilm GF670 supera los 3.000 €, mientras que la Leica M3, la Contax T2 o la Contax G2 se sitúan por encima de los 1.300 €. En estos casos, el precio responde sobre todo a la combinación de escasez, calidad óptica y prestigio dentro de la fotografía.

En tecnología, los precios son más contenidos, pero siguen mostrando valor sostenido. El primer iPod ronda los 250 €, el iMac G3 los 225 € y el Sony Walkman los 150 €. Aquí el precio no viene tanto por rareza, sino por su papel en momentos clave: el salto a la música digital, el diseño accesible o la popularización del audio portátil.

La metodología se puede consultar aquí:

https://www.mpb.com/es-es/contenido/novedades-de-mpb/camaras-descatalogadas-mas-buscadas-en-espana