Mismo esfuerzo, distintas oportunidades: la gran injusticia del deporte minoritario

En España se habla mucho de deporte. Se celebran las victorias, se llenan portadas cuando llegan las medallas y se ensalza el esfuerzo de los atletas que alcanzan la élite. Sin embargo, hay una parte de esa realidad que apenas se cuenta, una parte incómoda que permanece fuera del foco mediático y que, sin embargo, sostiene una gran parte del deporte de este país: la de los deportistas que compiten en disciplinas minoritarias.

Detrás de cada éxito que sí se ve, existen muchos otros que pasan completamente desapercibidos. Son deportistas que entrenan, compiten y representan a su país en condiciones muy distintas a las de aquellos deportes que concentran la atención, los recursos y el reconocimiento. Y, sin embargo, todos forman parte del mismo sistema. Todos pagan su licencia, cumplen con sus obligaciones y se esfuerzan por alcanzar el máximo nivel. Pero no todos tienen las mismas oportunidades, y ahí comienza una desigualdad que, lejos de ser puntual, se ha normalizado con el tiempo.

Mientras algunos deportistas cuentan con estructuras sólidas, apoyo económico, visibilidad mediática y patrocinadores, otros se ven obligados a sostener su carrera prácticamente en solitario. No se trata de una elección, sino de una necesidad. En muchos casos, incluso estando en la élite mundial, estos deportistas deben compaginar su carrera deportiva con un trabajo o con sus estudios. Entrenan cuando pueden, no cuando deben, y organizan su vida en función de una realidad que no les ofrece estabilidad. Viajan costeándose competiciones, adaptan sus horarios al milímetro y asumen renuncias que rara vez se ven reflejadas en el reconocimiento que reciben.

Todo ello ocurre, además, en un contexto de invisibilidad. Los deportes minoritarios no generan audiencias masivas, no atraen a grandes marcas, no ocupan espacios destacados en los medios ni invitan a campañas o a imágenes virales. En términos de mercado, simplemente no interesan. Sin embargo, el nivel de exigencia es exactamente el mismo. El sacrificio, también. Y es precisamente en esa falta de visibilidad donde aparece una segunda desigualdad, más silenciosa pero también más preocupante.

Cuando un deporte no se ve, tampoco se cuestiona. La ausencia de foco mediático implica, en muchos casos, la ausencia de control. No hay presión externa, no hay debate público y, por tanto, no hay vigilancia real sobre cómo se toman determinadas decisiones. En ese vacío, surgen situaciones que muchos deportistas conocen bien: criterios que cambian sin explicación, decisiones poco claras y una falta de transparencia que difícilmente se toleraría en otros ámbitos más visibles. No hay ruido, y cuando no hay ruido, todo parece válido.

Por eso, el problema no es únicamente una cuestión de recursos. Es, ante todo, una cuestión de justicia. Nadie está pidiendo que un deporte minoritario tenga la misma repercusión que uno mayoritario, porque eso depende de factores que van más allá del esfuerzo o del mérito. Pero sí debería exigirse algo mucho más básico: igualdad en el trato. Igualdad en las oportunidades, en los criterios y en el respeto hacia quienes, independientemente de la visibilidad de su disciplina, representan a su país con el mismo compromiso.

Ante esta realidad, surge una pregunta inevitable: ¿quién está velando realmente por esa igualdad? España cuenta con federaciones y organismos que gestionan cada disciplina, pero no existe una figura con el peso suficiente para supervisar de manera transversal, establecer unos mínimos comunes y garantizar que todos los deportistas compiten en condiciones justas. La falta de ese control global es, en sí misma, parte del problema.

Quizá ha llegado el momento de plantear una solución más ambiciosa: la creación de un Ministerio de Deportes que no sea un mero símbolo, sino una herramienta real de cambio. Un organismo que entienda el deporte en toda su dimensión y que no se limite a gestionar éxitos puntuales, sino que trabaje por construir un sistema más justo, transparente y sostenible. Un ministerio que garantice la claridad en los criterios de las federaciones, que supervise las decisiones, que proteja al deportista más allá de su impacto mediático y que entienda que representar a un país no debería depender de si una disciplina genera audiencia o no.

Porque el deporte no es solo espectáculo. Es formación, es valores, es esfuerzo y es compromiso. Y, sobre todo, es igualdad. O, al menos, debería serlo.

Mientras esa igualdad no exista, seguirá habiendo dos realidades dentro del mismo sistema: un deporte visible, respaldado y reconocido, y otro que, aun compitiendo al mismo nivel, seguirá haciéndolo en silencio. Un silencio lleno de esfuerzo que, con el tiempo, deja de ser discreto para convertirse en algo demasiado evidente como para seguir ignorándolo.