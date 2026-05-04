2 de Mayo: el pulso de un pueblo que eligió ser libre

Cada año, la Comunidad de Madrid conmemora una fecha que forma parte esencial de su identidad colectiva: el 2 de mayo de 1808. Aquel día, el pueblo de Madrid se levantó contra la ocupación napoleónica en un gesto espontáneo de resistencia que marcaría el inicio de la Guerra de la Independencia. Más allá de su relevancia histórica, el 2 de mayo simboliza valores que siguen vigentes hoy: la valentía, la dignidad y el compromiso con la libertad.

El levantamiento no fue obra de grandes ejércitos organizados, sino de ciudadanos corrientes que, ante la injusticia, decidieron actuar. Hombres y mujeres anónimos salieron a las calles para defender su ciudad, su forma de vida y su soberanía. Entre ellos, nombres como Manuela Malasaña o Clara del Rey han quedado grabados en la memoria colectiva como ejemplos de coraje.

Manuela Malasaña, joven bordadora, se convirtió en símbolo de la represión sufrida por quienes se alzaron contra las tropas francesas. Su figura, envuelta en historia y leyenda, representa la inocencia truncada y el precio de la libertad. Por su parte, Clara del Rey encarna la determinación de tantas mujeres que no dudaron en implicarse activamente en la defensa de Madrid, incluso en los momentos más críticos.

La represión posterior fue brutal. Los fusilamientos del 3 de mayo, inmortalizados por Francisco de Goya en una de sus obras más célebres, dejaron constancia del sacrificio de un pueblo que no se resignó. Aquellas imágenes siguen interpelándonos hoy, recordándonos que la libertad nunca es gratuita y que cada generación tiene la responsabilidad de preservarla.

Conmemorar el Día de la Comunidad de Madrid no es solo mirar al pasado, sino reafirmar un compromiso con los valores que lo hicieron posible. En un tiempo de desafíos, recordar aquel espíritu de unidad y determinación resulta más necesario que nunca.

Madrid celebra el 2 de mayo su historia, pero también su presente y su futuro. Una comunidad diversa, abierta y dinámica que sigue construyéndose sobre los cimientos de aquel 2 de mayo. Porque la memoria no es solo recuerdo: es también guía.