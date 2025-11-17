ES NOTICIA:
Arturo Pérez-Reverte. Foto: Jeosm

La juventud según Pérez-Reverte

Publicada

La juventud, esa etapa tan efímera y al mismo tiempo tan crucial, ha sido objeto de innumerables debates en la sociedad contemporánea. Sin embargo, la mirada que Arturo Pérez-Reverte ofrece sobre los jóvenes en su reciente entrevista con BBVA es particularmente provocadora. A través de sus palabras, el escritor y periodista nos invita a reflexionar sobre una generación marcada por el desencanto, la incertidumbre y, sobre todo, el impacto de un mundo que cambia con una velocidad desconcertante. En este artículo, exploramos los puntos clave de esa conversación y lo que nos revela sobre el presente y el futuro de los jóvenes.

Uno de los temas más destacados por Pérez-Reverte en su entrevista es la sensación de desencanto que, según él, atraviesa a muchos jóvenes. La búsqueda de un futuro prometedor, basado en valores como el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia, parece haber perdido relevancia frente a la vorágine del mundo moderno. La globalización, las crisis económicas y la incertidumbre laboral han contribuido a crear un clima de frustración. El escritor afirma que la juventud actual parece carecer de una “hoja de ruta” clara, y los ideales que anteriormente guiaban a las generaciones más jóvenes parecen desdibujados. Esto no solo provoca una falta de motivación, sino también un sentimiento de vacío existencial.

También resalta la falta de modelos a seguir, un problema que va más allá de la simple insatisfacción. En la sociedad actual, la figura del héroe tradicional, del esfuerzo recompensado, ha sido sustituida por la imagen de individuos que, a través de la fama instantánea, ganan visibilidad sin necesariamente representar valores sólidos. Así, la figura del joven idealista parece haber dado paso a una juventud más pragmática, aunque no por ello menos preocupada.

En su conversación, el escritor expresa su preocupación por cómo estas plataformas afectan la identidad de los jóvenes. Si bien las redes sociales prometen conectar a las personas de forma global, las ve como una causa de desconexión emocional. La inmediatez, la superficialidad y la falta de profundidad en las interacciones digitales no solo han diluido el concepto de comunidad, sino que también han generado un vacío existencial. La “conexión” que se experimenta a través de un dispositivo móvil no es más que una ilusión.