Real Madrid - Partizán, Euroliga: horario y dónde ver por TV el partido de baloncesto

Después del varapalo del fin de semana ante el Baskonia donde dejó escapar una renta de 20 puntos, el Real Madrid vuelve a poner el punto de mira en la Euroliga en busca de lograr su tercer triunfo consecutivo en la competición.

Los de Sergio Scariolo volverán al Movistar Arena, feudo donde todavía no han perdido esta temporada, recibiendo al Partizán de Belgrado.

Los serbios tienen el mismo récord que el Real Madrid (2-1) y tratarán de dar la sorpresa en un pabellón donde no ganan desde el famoso encuentro de la batalla campal en los playoffs de la Euroliga.

Desde entonces, el conjunto blanco ha ganado todos sus duelos ante el Partizán. Se impuso en los tres siguientes de aquella eliminatoria y encadena dos temporadas seguidas con triunfo en la fase regular del campeonato.

El último precedente tuvo lugar el 10 de abril en lo que fue un duelo frenético que acabó con una canasta vital de Tavares en el último segundo para confirmar la victoria madridista.

¿Cuándo se juega el partido de Euroliga entre el Real Madrid y Partizán?

El duelo de la tercera jornada de la máxima competición continental entre los de Sergio Scariolo y el conjunto serbio se disputa este miércoles 15 de octubre a partir de las 20:45 hora peninsular. En México serán las 12:45, mientras que en Argentina las 15:45.

¿Dónde se juega el partido de Euroliga entre el Real Madrid y Partizán?

El choque entre los madrileños y los balcánicos se celebrará en el Movistar Arena. Un feudo donde el Real Madrid cuenta sus partidos por victoria esta temporada.

Campazzo, presionado por dos jugadores del Baskonia. EFE

¿Dónde se puede ver el partido de Euroliga entre el Real Madrid y Partizán?

En España, este encuentro de la cuarta jornada de la Euroliga se va a poder ver en directo a través del canal Movistar Plus+.

Además, se podrá seguir el minuto a minuto de este encuentro de la máxima competición continental gracias a la retransmisión que realizará EL ESPAÑOL.