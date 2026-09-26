Guille Rodríguez, cocinero: "Para el aperitivo más rico necesitas 3 patatas, 8 gambones y 8 calamarcitos pequeños"

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El aperitivo es mi parte favorita de la comida.

Esos entrantes para abrir el apetito acompañados de una cervecita fresca alegran la vida a cualquiera.

Sin embargo, muchas veces se recurre a algo rápido como unas patatuelas y unas olivas, que no está mal; pero si nos lo 'curramos' un poquito más, pues mejor que mejor.

Guillermo Rodríguez, Guille en las redes sociales, acaba de compartir un aperitivo "bueno, bonito, barato, sabroso y muy fácil de preparar".

Se trata de una sencilla receta para 2 personas con gambones, calamares, patata y ajos tiernos.

Aperitivo de Guille

"Con cuatro ingredientes vamos a preparar un recetón de fiesta que entra por los ojos”, explica Rodríguez al comenzar la elaboración. Y avisa desde el principio: “Prepara el pan porque vas a mojar”.

La elaboración del aperitivo de fiesta comienza con las patatas.

Las patatas para el aperitivo de Guille. YouTube

Rodríguez las corta en rodajas y las fríe primero a fuego suave para que se hagan por dentro. Después sube la temperatura para conseguir que queden doradas y crujientes.

Una vez listas, las escurre, las sazona con sal y pimienta blanca y las coloca en el fondo de una cazuela de barro.

Mientras se hacen las patatas, el cocinero prepara el resto de ingredientes.

Los gambones se pelan y se reservan las cabezas y las cáscaras para aprovecharlas en futuros caldos.

Guille dando vuelta y vuelta a los gambones. YouTube

Los calamares se cortan por la mitad y los ajos tiernos, que serán protagonistas del refrito final, se trocean.

Con todo preparado, la receta se termina en cuestión de minutos.

Primero se cocinan los calamares en una sartén muy caliente y se colocan sobre las patatas. Después llegan los gambones, que Rodríguez cocina vuelta y vuelta, unos 30 segundos por cada lado, para que queden jugosos.

"A mí me gustan jugosos”, apunta Rodríguez mientras los cocina.

Guille preparando el aperitivo. YouTube

Y aquí llega uno de los momentos clave de la receta: el refrito. En la misma sartén se pone aceite junto con cayena o chile y, después, los ajos tiernos.

Cuando empiezan a dorarse, Rodríguez añade un buen chorro de vinagre de vino, que aporta ese punto intenso que termina de levantar el plato.

“Esto va a realzar los sabores y estamos haciendo un refrito a la antigua usanza”, explica.

El refrito se vierte directamente sobre las patatas, los calamares y los gambones. Por encima, un poco de perejil recién picado y listo.

Receta del aperitivo de fiesta de Guille. YouTube

El resultado es un aperitivo o entrante de fiesta para dos personas, sencillo y con pocos ingredientes. “¿Es un plato de fiesta o no es un plato de fiesta?”, pregunta Rodríguez al mostrar el resultado.

La respuesta se da sola al ver la pinta y la cara de Guille. "Esto es una receta para mojar pan”, concluye.

Receta paso a paso