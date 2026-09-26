Las actividades de la AFW continúan este sábado en Zaragoza. Julen Vicente

La Aragón Fashion Week 2026 vive una jornada dedicada al deporte, la moda urbana y el talento joven

La Aragón Fashion Week 2026 celebró este viernes una jornada marcada por la conexión entre deporte, moda urbana y talento joven con una programación que combinó reflexión, exposición y pasarela.

Por la mañana, Mobility City acogió una mesa redonda moderada por Jesús María Montes-Fernández, centrada en el presente y el futuro de la moda deportiva.

El encuentro contó con la participación de las firmas Mercury, la boxeadora Cristina Navarro (La Piccolina), Bleckmann y DITEX2.

Charla de deporte y moda en el Mobility City. Julen Vicente

Durante la charla, las marcas compartieron su visión sobre cómo la innovación, la funcionalidad y la estética están redefiniendo el sector y abriendo nuevas oportunidades estratégicas para la industria aragonesa.

Posteriormente, también en Mobility City, se inauguró la exposición de la firma Protocolo.

La marca celebró sus 35 años de trayectoria en la moda nupcial masculina con una muestra que pone en valor su impecable recorrido y su gran aportación al diseño y la confección tanto en Aragón como a nivel internacional.

El Palacio de Congresos, escaparate del nuevo talento

Por la tarde, la actividad se trasladó al Palacio de Congresos, que se convirtió en el epicentro de la pasarela acogiendo tres citas fundamentales para el sector:

Desfile de Escuelas: Las propuestas del Espacio Formativo Las Moiras, Amalia Barrachina Escuela Atelier, Escuela de Patronaje y Confección Victoria López, Centro Superior de Diseño HAC_R Creativo, ESDA Escuela Superior de Diseño y Atelier Monegros saltaron a la pasarela. Las colecciones mostraron el inmenso potencial del talento en formación y la diversidad de enfoques creativos que bullen en la comunidad educativa aragonesa.

Las propuestas del Espacio Formativo Las Moiras, Amalia Barrachina Escuela Atelier, Escuela de Patronaje y Confección Victoria López, Centro Superior de Diseño HAC_R Creativo, ESDA Escuela Superior de Diseño y Atelier Monegros saltaron a la pasarela. Las colecciones mostraron el inmenso potencial del talento en formación y la diversidad de enfoques creativos que bullen en la comunidad educativa aragonesa. Desfile de Diseñadores Emergentes: Consolidado como uno de los espacios más vibrantes de la AFW26, este bloque aportó nuevas narrativas y lenguajes estéticos. El público pudo disfrutar de las creaciones de "Segundas Vidas" Eva del Ruste, Fely López "Flonoma", Tejuelas, 022 Studio, Hialmar Castillo, Silvia Carnero "Shivis", Noelia Rodríguez, Álvaro Castillo "Zurdo", Mannto, María Fuertes y Alexander Guevara.

Consolidado como uno de los espacios más vibrantes de la AFW26, este bloque aportó nuevas narrativas y lenguajes estéticos. El público pudo disfrutar de las creaciones de "Segundas Vidas" Eva del Ruste, Fely López "Flonoma", Tejuelas, 022 Studio, Hialmar Castillo, Silvia Carnero "Shivis", Noelia Rodríguez, Álvaro Castillo "Zurdo", Mannto, María Fuertes y Alexander Guevara. Certamen Jóvenes Diseñadores XXI: Como uno de los hitos más esperados de la semana, la cita reunió a talentos emergentes que presentaron sus propuestas sobre la pasarela: Astrid Sahagún con "ATLAS", Mery Pérez con "Pretty Decay", Estefanía Cabeza con "Reminessence", Paula Olona con "Travesía", Verónica Casans con "METANOIA", Alejandro Chueca con "Arnuossa" y finalmente, Lara Marín (ganadora de la pasada XX edición). Esta cita reafirmó su papel vital como plataforma de impulso para las nuevas generaciones. El galardón de esta vigesimoprimera edición fue para Paula Olona con su colección "Travesía", quien recibió un cheque de 3000 euros como premio. La difícil tarea de valorar las propuestas recayó sobre un jurado profesional compuesto por Jesús María Montes-Fernández, Luis Aparicio, Alejandro Virgos, Javier Vela y Yolanda Gimeno.

Con esta última pasarela, la AFW26 cerró una de sus jornadas más dinámicas, marcada por la energía del talento joven y la desbordante diversidad creativa. La perfecta combinación de formación, innovación y nuevas narrativas demostró que Aragón Fashion Week es un punto de encuentro indispensable para una industria que evoluciona, se profesionaliza y mira al futuro con gran ambición.

Exposición permanente

La exposición se extiende hasta el 27 de septiembre, en horario comercial, en la plaza de las Palmeras (Puerto Venecia).

Este punto acoge una exposición con looks destacados de las marcas Karó, Arantxa Latorre, Elena Navarro, Grata, Bárbara Burgos, Original Dessin, Ana Valero, Cocolebrel, Beatriz Centelles, Cachito Studio, Protocolo, Teresa Terrén, Irene Bielsa y Susana Aperte.