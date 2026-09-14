El pequeño pueblo de Teruel ideal para recorrer a pie: casco histórico amurallado y una fortaleza del s. XIII

Imagen de Puertomingalvo (Teruel). Los Pueblos Más Bonitos de España.

Pocas cosas hay más apasionantes que descubrir algo nuevo.

Una persona, un plato, un paisaje o ese pequeño rincón que, hasta entonces, había pasado desapercibido.

En este sentido, la provincia de Teruel es, a menudo, una de las grandes olvidadas de España. Y, sin embargo, basta con dejarse llevar por sus sierras y pueblos para descubrir un destino perfecto para una escapada exprés.

En esta ocasión ponemos rumbo a Puertomingalvo, un pequeño pueblo de apenas un centenar de habitantes que guarda entre sus calles auténticas joyas.

Así es el pueblo

Ubicado en la bella comarca de Gúdar-Javalambre, Puertomingalvo es uno de esos municipios donde el patrimonio y el entorno cultural adquieren una importancia muy superior a lo que cabría esperar por su reducido tamaño.

Una de las primeras cosas que sorprenden al llegar es su ubicación sobre un espolón rocoso, dentro del Parque Cultural del Maestrazgo.

Desde aquí, las vistas se abren a un paisaje de montañas, barrancos y bosques que acompaña al visitante durante buena parte del recorrido.

Otro de sus grandes atractivos es su conjunto urbano, de marcado carácter medieval y declarado Bien de Interés Cultural. Basta con dar un paseo tranquilo por sus estrechas calles para descubrir casas de piedra, antiguos portales, restos de muralla, arcos y edificios señoriales.

Una de las calles de Puertomingalvo. Luis García Turismo Gúdar Javalambre

En lo alto del municipio se encuentra el castillo, uno de sus principales emblemas. De origen musulmán, fue reconstruido durante la época cristiana y su configuración actual se remonta principalmente al siglo XIII.

La fortaleza conserva elementos como el patio de armas, la torre y parte de las murallas. Además, su privilegiada ubicación permite disfrutar de algunas de las mejores panorámicas de Puertomingalvo.

Castillo Puertomingalvo puertomingalvo.es

En cuanto al patrimonio religioso, destaca la Iglesia de la Purificación y San Blas, un templo construido entre los siglos XIV y XV que combina elementos góticos con reformas posteriores.

También merece la pena acercarse hasta las ermitas de San Bernabé y Santa Bárbara

Asimismo, durante el paseo conviene detenerse también ante el Ayuntamiento Gótico, del siglo XIV, y el antiguo hospital para niños Santa María de Gracia.

Para conocer algunos de sus principales monumentos, el Ayuntamiento ofrece visitas guiadas que recorren el castillo, la iglesia y otros puntos de interés. El precio es de 5 euros para adultos, 3,50 euros para jubilados y gratuito para los niños.

Dónde comer en Puertomingalvo

Después de recorrer las calles de la localidad, llega uno de los momentos más esperados de cualquier escapada. Sentarse a la mesa y disfrutar de la gastronomía local.

Y en Puertomingalvo, pese a su reducido tamaño, hay varias opciones para hacerlo. Entre los establecimientos mejor valorados en Google se encuentran el restaurante Existe, El Pairón, Argentum y el Hostal Restaurante Entre Portales.

Todos ellos cuentan con una buena valoración, por lo que comer en cualquiera de estos locales puede ser un buen broche para una visita por este pueblo turolense.

En definitiva, este pueblo es uno de esos pueblos que merece la pena marcar en el mapa si eres amante del turismo rural.