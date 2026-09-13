Ha llegado a Jysk la cómoda de 3 cajones más elegante y barata: está disponible por 40 euros y en color blanco

Pocas cosas hay más frustrantes que andar buscando un recoveco de la casa donde guardar cosas.

El ajetreo y el desorden son una constante en aquellas familias que, absorbidas por las obligaciones del día a día, terminan acumulando objetos, ropa y enseres sin encontrar un lugar claro para cada cosa.

Ya lo dice el refranero popular con "si no puedes con el enemigo... únete a él". En este sentido, más allá de organizar la limpieza, contar con un soporte de almacenamiento extra que permita redistribuir objetos y prendas resulta fundamental.

Y es precisamente aquí donde entra en juego una de las últimas incorporaciones de Jysk. Se trata de la cómoda Korup, equipada con tres cajones y disponible por 40 euros, una opción sencilla para ganar espacio y mantener el orden en casa.

Cómoda Korup. Jysk.

Así es la cómoda

Con unas medidas de 60 cm de ancho por 70 de alto y 30 cm de profundidad, encaja especialmente bien en espacios reducidos, donde cada centímetro cuenta.

En lo que a materiales de fabricación se refiere, principalmente incorpora MDF revestido de melamina, con tiradores de ABS y componentes de acero. No es madera maciza, pero tampoco pretende serlo, ya que apuesta por una construcción funcional y un acabado limpio.

Es precisamente este uno de sus puntos fuertes, su diseño sencillo pero moderno que encaja especialmente bien en habitaciones luminosas.

Otro de sus principales detalles, sin lugar a dudas, son sus tres amplios cajones, los cuales ocupan todo el ancho de la cómoda. Soporta una capacidad de carga de 35 kilos, por lo que es ideal para almacenar también objetos pesados (como videoconsolas, por ejemplo).

A la hora de buscarle una ubicación en casa, esta cómoda funciona especialmente en dormitorios pequeños, habitaciones de invitados o incluso como mueble auxiliar.

Sus apenas 30 cm de fondo son una ventaja cuando el espacio aprieta, aunque también limitan su capacidad frente a cómodas más profundas.

Cómoda Kodrup Jysk.

Como mencionaba anteriormente, la cómoda está disponible por 40 euros. Aunque lo más recomendable es visitar una tienda física para comprobar de primera mano sus características y prestaciones, Jysk ofrece distintas opciones para adquirirla.

La compra online es una de las alternativas disponibles, pero también existe la posibilidad de utilizar el servicio Click and Collect, que permite hacer el pedido por internet y recogerlo gratis en tienda.

En cuanto a las devoluciones, la compañía ofrece un plazo ilimitado, siempre que se presente el ticket de compra y el producto se encuentre en perfectas condiciones.