Gran fiesta medieval en este pequeño pueblo hasta el 27 de septiembre: música, mercadillo, historia y espectáculos

Jaca volverá a viajar varios siglos atrás este mes de septiembre.

Del 25 al 27 de septiembre, el pueblo oscense celebrará una nueva edición de ‘Jaca, Reino y Leyenda’, unas jornadas que recuperan el pasado medieval de la localidad y su papel en los orígenes del Reino de Aragón.

La cita alcanza en 2026 su tercera edición y volverá a combinar historia, divulgación y recreación histórica.

Durante todo el fin de semana habrá actividades para distintos públicos, con especial protagonismo de las recreaciones, el mercado medieval y las propuestas relacionadas con la historia de la dinastía de los Ramírez.

Uno de los grandes atractivos será precisamente el mercado medieval, que volverá a ocupar las calles del casco histórico de Jaca y contribuirá a transformar la ciudad en un escenario ambientado en la Edad Media.

También continuarán los combates medievales, organizados en colaboración con la Asociación Española de Combate Medieval.

Las jornadas no se limitarán a la animación de calle.

El programa incluye también charlas y conferencias vinculadas a la historia de Jaca, encuentros relacionados con la novela histórica y actividades de divulgación. La organización dará a conocer el programa completo próximamente.

‘Jaca, Reino y Leyenda’ fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2025, un reconocimiento que se suma al premio obtenido un año antes en los galardones a las Mejores Experiencias Turísticas de Aragón.

La edición de 2024 reunió a cerca de 40.000 personas.

Qué ver en Jaca

La visita permite además descubrir uno de los conjuntos patrimoniales más interesantes del Pirineo aragonés.

Una parada imprescindible es la Catedral de San Pedro, una de las primeras grandes construcciones románicas de la península, levantada a finales del siglo XI y estrechamente vinculada al nacimiento del Reino de Aragón y al Camino de Santiago.

Catedral de Jaca. Cultura Aragón

Tampoco puede faltar la Ciudadela de Jaca, una impresionante fortificación construida a finales del siglo XVI que hoy es uno de los grandes símbolos de la ciudad.

En su interior se encuentra además el Museo de Miniaturas Militares.

Para completar la ruta, el Museo Diocesano de Jaca permite descubrir una importante colección de arte románico, mientras que un paseo por el casco histórico ayuda a entender la importancia que tuvo la ciudad en la historia del antiguo Reino de Aragón.

Así, las jornadas medievales son una buena excusa para visitar Jaca y descubrir una ciudad que conserva buena parte de las huellas de aquel pasado que durante tres días volverá a cobrar vida en sus calles.