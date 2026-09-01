El Vive Latino cuenta con un paquito aragonés: así es la Foccacia Maña de The Boss Gastrobar y Ternasco de Aragón

El Consejo Regulador de la IGP se promociona en el festival iberoamericano con su Ternasquería Foodtruck.

El Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón fusiona de nuevo El Sabor de Aragón en el Vive Latino, el festival de música iberoamericana más importante del mundo que se celebra este fin de semana en Zaragoza.

Tras el éxito de las diferentes propuestas gastronómicas de tendencia internacional de las ediciones anteriores, en colaboración con diferentes reconocidos cocineros aragoneses, este año se podrá disfrutar de un paquito de Ternasco de Aragón en el histórico pan italiano que está de moda ahora como base para bocadillos gourmet: la focaccia.

El chef José Ignacio Acirón, de The Boss Gastrobar (La Bastilla), propone una suculenta y contundente Focaccia Maña para disfrutar y reponer fuerzas entre conciertos.

Este nuevo bocadillo de carne rosa lleva pierna y paletilla de Ternasco de Aragón asadas al horno, con jugo de su propio asado y barbacoa, y queso de oveja Granja Perales rallado y gratinado.

La Focaccia Maña se termina en la plancha con aceite de romero y tomillo, y se sirve partida en dos triángulos para facilitar su consumo y poderla compartir.

Focaccia italiana y Ternasco asado

Parece que la focaccia nació en la región italiana de Liguria, probablemente en Génova, varios siglos atrás. Un pan plano elaborado con harina, agua, abundante aceite de oliva, sal y levadura, y que algunos consideran como una de las masas precursoras de la pizza, aunque esta es esponjosa por dentro y con corteza dorada y ligeramente crujiente por fuera.

Aunque tradicionalmente se ha consumido sola o acompañada de hierbas aromáticas, aceitunas o tomates, la focaccia es cada vez más usada como base para la elaboración de bocadillos de calidad.

Este producto italiano es tendencia también en España, donde cada vez encontramos más establecimientos especializados y que incluyen ingredientes locales en su interior.

De esta observación y demanda del mercado, nace la propuesta de este nuevo paquito de cordero, la Focaccia Maña, que se rellena con carne y jugo del plato estrella de la cocina aragonesa. Además se combina con el toque láctico de un queso semicurado de oveja, producido por Pastores en Perales del Alfambra (Teruel), y con los aromas y matices del tomillo y el romero, habituales complementos del Ternasco asado.

El Paquito, Premio Alimentos de España 2026

La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (INTEROVIC) ha sido galardonada con el Premio Alimentos de España 2026 a la Mejor Campaña de Promoción, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la campaña ‘El Paquito’, que desde 2019 potencia el consumo de cordero en bocadillo en toda España, generando nuevas ocasiones de consumo y convirtiéndose en un fenómeno gastronómico y de comunicación.

El Paquito ha conseguido convertir un producto tradicional en una propuesta moderna, accesible y adaptada a los nuevos hábitos de consumo, como continuidad en toda España de la labor realizada en Aragón por la IGP Ternasco de Aragón, con sus más de 20 años de comercialización y promoción de los bocadillos de Ternasco de Aragón.

La colaboración entre The Boss Gastrobar y la IGP Ternasco de Aragón es parte de la estrategia de su consejo regulador de seguir proponiendo y promoviendo nuevos formatos y momentos de consumo de su carne de cordero, que permitan modernizar la marca y acercarse a nuevos consumidores. En línea con los ya conocidos y reconocidos Paquitos.