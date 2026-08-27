La feria gastronómica ideal para visitar a partir del 28 de agosto: zona de mercado con productos artesanos, música y talleres

Si a un entorno único, rodeado de montañas, le sumas un plan con comida ilimitada, talleres y música en directo, el éxito parece asegurado.

Eso es precisamente lo que sucederá este fin de semana en Sabiñánigo (Huesca), uno de los municipios que abren la puerta al Pirineo.

Del viernes 28 al domingo 30 de agosto, la localidad acogerá la tercera edición del SabiÑam Fest, un festival que tiene en la gastronomía el gran eje de la celebración, aunque no será el único protagonista. La mayoría de las actividades tendrán lugar en la plaza de Pirenarium.

La propuesta busca acercar al gran público productos elaborados por pequeños artesanos y productores de la zona, sin intermediarios. Como suele decirse coloquialmente, se trata de productos que van "del campo a la mesa".

"Durante dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una amplia programación con propuestas para todos los públicos", explica el Ayuntamiento de Sabiñánigo.

Imagen de un taller y food trucks. SabiñamFest (redes sociales)

Gastronomía y mercado local

Durante todo el festival encontrarás un espacio lleno de propuestas para disfrutar, descubrir y compartir. En la Zona Market podrás conocer productos artesanos y de kilómetro 0, elaborados con mimo y arraigo local.

El mercado, es precisamente uno de los puntos fuertes del festival. En él podrán probarse productos como cervezas artesanas, quesos, mermeladas, productos de caza y otras especialidades de la zona.

Además, cuenta con una potente zona de food trucks, con propuestas para todos los gustos con una amplia variedad de comida callejera.

Talleres en SabiÑam Fest Turismo Sabiñánigo.

También habrá talleres de cocina, creatividad y mucho más, pensados tanto para adultos como para niños. Además, podrás disfrutar de charlas y showcookings con la participación de productores locales.

El asistente a estos talleres no mira sin más, sino que se 'pone manos a la obra' y entra de lleno en el proceso, manipulando la materia prima y entendiendo por qué ese producto cuesta lo que cuesta. También hay catas con maridaje.

Música en directo y DJ's

La música será una de las grandes protagonistas del festival, con actuaciones en directo y sesiones de DJ que acompañarán al público durante todo el evento.

El sábado 29, a las 20:30 h, llegará uno de los momentos destacados con la actuación de Narel, cantante, música y compositora aragonesa.

DJs programación. SabiñamFest.

La música continuará durante todo el evento con sesiones de DJ a cargo de artistas locales y regionales como DJ DSEIK, DJ ALEX TENA, DJ RIALTO y DJ KPD.

Como novedad, este año la feria incorpora también un vermú amenizado con DJ en el Bar Tebarray, que se celebrará el domingo 30 de agosto a las 12:30 h.

Las actividades y conciertos tendrán lugar en el aparcamiento exterior de Pirenarium, en Sabiñánigo. El recinto contará con una zona amplia, con espacio para sentarse, bailar y comer, y estará abierto a todos los públicos.

Sin lugar a dudas, una oportunidad única para disfrutar de un plan diferente y descubrir esta bella zona de Aragón.