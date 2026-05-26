Este es el mejor bar de Aragón según una prestigiosa revista: más de 100 tipos de vermús y cuenta con un Solete Repsol

La vermutería y social bar Brrrutal, liderada por Carlos Bordonaba, Ibán Tabares y Víctor Santolaria, ha sido reconocida con el Premio T de Bares 2026. El galardón, concedido por Tapas Magazine, distingue a los 18 bares más representativos de España, uno por cada comunidad autónoma, en la primera edición nacional de estos premios.

La entrega tuvo lugar el lunes 25 de mayo en Forbes House Madrid, en una gala que reunió a chefs, hosteleros, influencers y amantes de la gastronomía. El evento puso en valor la cultura del bar como uno de los símbolos de la vida social en España.

Durante la ceremonia, Brrrutal presentó su propuesta gastronómica junto al resto de establecimientos premiados. Para la ocasión, el local oscense llevó su conocido Nigiri Pasiego, elaborado sobre sobao tostado con anchoa y grasa de jamón.

Desde su apertura en 2024, el establecimiento ha apostado por una propuesta vinculada a la cultura del vermú, el producto cuidado y el tapeo contemporáneo. El proyecto se aleja de las fórmulas más tradicionales y busca ofrecer una experiencia más informal, social y personal.

Este reconocimiento llega pocos meses después de que el local recibiera el Solete Repsol, consolidando así la evolución del proyecto en apenas dos años de trayectoria.

"Siempre hemos creído que los bares son lugares de encuentro, no escaparates. Apostamos por hacer las cosas a nuestra manera, con una oferta diferente y sin renunciar a la calidad. Que en tan solo dos años tengamos el Solete Repsol y ahora el Premio T de Bares nos dice que Huesca estaba esperando un sitio así", señala Carlos Bordonaba, socio de la vermutería.

Actualmente, Brrrutal cuenta con más de 100 referencias de vermús, además de una oferta compuesta por cócteles, conservas, pintxos y pequeños platos pensados para compartir. La propuesta está diseñada para disfrutarse tanto en barra como en mesa, manteniendo una filosofía de tapeo informal y cuidado.

Más allá de los reconocimientos gastronómicos, el establecimiento se ha convertido en uno de los espacios emergentes de la nueva hostelería oscense. El proyecto combina una identidad visual marcada con una propuesta gastronómica contemporánea.

Brrrutal forma parte del grupo ErrequeErre, que recientemente amplió su presencia en la ciudad con la apertura de Bárrrbaro.

Con este nuevo premio, el local refuerza su posicionamiento como uno de los proyectos gastronómicos más singulares de Aragón y confirma el crecimiento de una nueva generación de bares en Huesca.