Los psicólogos coinciden: "Si te desvelas y a los 20 min sigues despierto, debes levantarte y cambiar de habitación"

¿Quién no ha dado vueltas y más vueltas en la cama deseando quedarse dormido de una vez?

A todos nos ha pasado. Y cuando la cabeza no se apaga y conciliar el sueño parece imposible, escuchar a los especialistas no solo es recomendable, sino que puede convertirse en un auténtico salvavidas.

La falta de sueño es un problema cada vez más habitual en España. De hecho, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), menos del 50% de la población duerme las horas recomendadas.

Y aunque muchas veces pensamos que lo mejor es quedarse quieto en la cama, contar ovejitas o poner una serie de fondo, los expertos dicen justo lo contrario.

Así lo explica la psicóloga y especialista en insomnio Nuria Roure, que cuenta con más de 20 años de experiencia.

"La lógica dice si me levanto será peor porque me voy a activar, pero la ciencia del sueño dice lo contrario", señala en uno de sus vídeos.

"Si llevas más de 20 o 25 minutos despierto sin poder dormirte, levantarte es la mejor opción, porque permanecer en la cama sin dormir refuerza la asociación entre la cama y el malestar. El siguiente error es intentar forzar el sueño, y ahí es donde muchas personas fallan", explica.

Llegados a este punto, la profesional recomienda salir de la cama, cambiar de cuarto y realizar ejercicios de respiración, de relajación o de "parada de pensamiento".

Entre ellos, recomienda la técnica 4-7-8, la cual tiene como objetivo activar el sistema nervioso parasimpático, que actúa como el "freno" natural de nuestro cuerpo. Consiste en inspirar durante 4 segundos, retener el aire otros 7 segundos y expirar durante 8 segundos.

No es la única especialista que recomienda este método. Portales especializados en psicología como Psicología y Mente también respaldan la técnica 4-7-8, que definen como "una estrategia para conciliar el sueño rápidamente y sin complicaciones por el insomnio".

Además, destacan que sus beneficios van mucho más allá del descanso nocturno. "Es una de las técnicas de relajación más potentes y eficaces que se pueden practicar en cualquier lugar o en cualquier momento cuando uno se siente estresado o ansioso", señalan.

Asimismo, Roure pone especial énfasis en la importancia de hacer estas actividades sin mirar el móvil ni encender pantallas. Así como regresar a la cama cuando vuelvas a notar que aparece el sueño.

"Haz ejercicios de respiración y relajación, intenta frenar los pensamientos y evita las pantallas. Cuando notes que vuelve el sueño, espera unos minutos y regresa a la cama. Esto se llama restricción de estímulos y es una de las técnicas más efectivas que existen contra el insomnio", comenta.