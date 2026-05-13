Ya es oficial: la ayuda de hasta 66.000 euros para reformar viviendas en pueblos de menos de 3.000 habitantes

El problema de la vivienda necesita dinero para empezar a salir poco a poco del agujero negro en el que se encuentra.

Hay que construir, eso es evidente. Pero la gente no solo vive en las ciudades, y cada vez más resulta atractiva la vida en el medio rural. En los pueblos hay casas, pero no están para ser habitadas.

El Gobierno de Aragón cuenta con un plan para abordar el asunto y entre las subvenciones que contempla hay una de hasta 66.000 euros para pequeños municipios.

Mientras los precios continúan tensionando las grandes ciudades, muchos pequeños municipios viven una paradoja: cuentan con decenas de casas vacías, pero en un estado que impide habitarlas.

Para hacer frente a esta situación, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el denominado Programa 700, una de las principales medidas incluidas en el Plan Aragón Más Vivienda, con el que pretende recuperar vivienda pública y frenar la despoblación.

El programa está dirigido a los cerca de 700 municipios aragoneses con menos de 3.000 habitantes y prevé una inversión de 52,5 millones de euros durante seis años. El objetivo es rehabilitar o construir alrededor de 800 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible en el medio rural.

La iniciativa parte de una realidad evidente en muchos pueblos aragoneses que cuentan con viviendas cerradas desde hace años, inmuebles deteriorados y cascos urbanos cada vez más envejecidos. Frente a ello, el Ejecutivo autonómico plantea ayudas directas a los ayuntamientos para recuperar esas casas y ponerlas de nuevo en el mercado del alquiler.

Las subvenciones oscilan entre los 50.000 y los 66.000 euros por vivienda rehabilitada, aunque cada municipio puede recibir hasta 500.000 euros para un máximo de diez viviendas.

El modelo diseñado por el Gobierno autonómico sitúa a los ayuntamientos como protagonistas del proceso. Son ellos quienes licitan los proyectos, impulsan las obras y gestionan posteriormente el alquiler de las viviendas.

La Dirección General de Urbanismo coordina la concesión de las ayudas y supervisa el desarrollo de las actuaciones.

El acceso a estas viviendas se realizará mediante adjudicación municipal una vez finalicen las obras, con alquileres a precios asequibles para favorecer el asentamiento de población.

El programa contempla tanto la rehabilitación de viviendas municipales ya existentes como la construcción de nuevas promociones en suelo público. Incluso pueden reconvertirse antiguos edificios sin uso residencial si los ayuntamientos adaptan el planeamiento urbanístico necesario.

La demanda de ayudas ha superado ampliamente las previsiones iniciales. En la primera convocatoria en 2024 se presentaron 249 solicitudes por un valor superior a los 33 millones de euros, aunque el presupuesto inicial era de 10 millones. Finalmente, la resolución provisional permitió actuar sobre 184 viviendas repartidas en 73 municipios aragoneses. Localidades como Daroca, Pina de Ebro o El Burgo de Ebro fueron algunas de las más beneficiadas