Alberto López y Elías Gallegos, fundadores de Origycs :"El futuro de la cosmética no está en inventar nuevos químicos"

La cosmética capilar vive un momento de transformación y, desde Aragón, una nueva marca quiere liderar ese cambio.

Origycs, fundada por Alberto López y Elías Gallegos, ha desembarcado en Zaragoza y busca demostrar que la eficacia profesional y el respeto por el medio ambiente pueden convivir en un mismo producto.

La firma debutó oficialmente con un evento celebrado en el emblemático Palacio de Argensola, convertido por unas horas en un espacio dedicado al bienestar, la botánica y el cuidado personal. Allí, medios especializados, expertos e influencers pudieron conocer de cerca una filosofía basada en “volver al origen”, entendiendo el cuidado del cabello como un ritual de salud y bienestar.

Lejos de apostar por fórmulas agresivas o ingredientes innecesarios, Origycs defiende una cosmética limpia y consciente. Todos sus productos son 100% veganos, cruelty free y están libres de sulfatos agresivos, siliconas y parabenos. Además, la marca prioriza ingredientes de proximidad y origen local, reforzando así su compromiso con la sostenibilidad y con la economía aragonesa.

“Creemos que el futuro de la cosmética no está en inventar nuevos químicos, sino en redescubrir la potencia de la naturaleza a través de la ciencia”, explican sus fundadores.

Productos de Origycs.

Esa filosofía se traduce en fórmulas elaboradas con extractos botánicos como aloe vera, aceite de coco, proteína de arroz, lino o romero, ingredientes pensados para hidratar, fortalecer y revitalizar el cabello sin dañarlo.

Uno de los aspectos más destacados de la marca es su apuesta por el kilómetro cero. Origycs prioriza materias primas cercanas para reducir la huella de carbono y garantizar una mayor frescura y trazabilidad de los activos vegetales.

Todo ello con producción en Aragón y con el respaldo de la experiencia industrial de Egalle, firma zaragozana especializada en productos capilares.

Entre los productos que más interés despertaron durante la presentación destacan el Champú Strength, diseñado para fortalecer el cabello debilitado; el Acondicionador Rescate, enfocado en hidratar sin apelmazar; y la Mascarilla Balance, creada especialmente para equilibrar cueros cabelludos grasos o sensibles.