Se buscan trabajadores en este pueblo de Zaragoza: 600 empleos con sueldos de 1.600 euros

Amazon ha anunciado la apertura de ZAZ8, su primer Distribution Center (DC) en España, ubicado en un pueblo de Zaragoza.

Con una inversión de 100 millones de euros, Amazon refuerza su compromiso con Aragón, sumando un nuevo centro a la red de centros de operaciones que la compañía tiene en la región.

Con una superficie de más de 30.000 metros cuadrados, este centro está ubicado en el polígono industrial Centrovía, en La Muela, y comenzará a operar en septiembre de este año con el objetivo de alcanzar las 600 personas empleadas en un plazo de tres años.

"Estamos muy orgullosos de anunciar la próxima apertura de este centro y así seguir impulsando el talento y el empleo de la región. Gracias a este centro ofreceremos una amplia variedad de empleo de calidad y crearemos oportunidades laborales para todo tipo de personas, con múltiples roles diferentes. Además, reforzamos nuestro compromiso con los clientes al mejorar la velocidad de las entregas mediante un centro especializado en productos de alta demanda", señala Jaime González del Palacio, responsable del centro.

Por su parte, Adrián Tello Gimeno, alcalde del Ayuntamiento de La Muela, destaca “Que una de las diez empresas más grandes del mundo se instale en tu pueblo es muy importante y una gran alegría, más si cabe creando 600 puestos de trabajo cuando no llegamos ni a 250 personas desempleadas. Va a ser un antes y un después para La Muela”

Este centro es el cuarto de Amazon en Zaragoza, donde cuenta con un Inbound Cross Dock (IXD), un centro Amazon Fresh y una estación logística. Además, en el área tecnológica, y desde 2022, Aragón posee tres zonas de disponibilidad con centros de datos de Amazon Web Services (AWS).

Compromiso con la creación de empleo de calidad

Con la apertura de ZAZ8, Amazon refuerza su apuesta por la región como hub logístico estratégico, donde cuenta actualmente con más de 1.000 personas empleadas. Ya están disponibles las posiciones abiertas para el centro y los interesados pueden consultar las vacantes en amazon.jobs.

En la región de Aragón, Amazon ofrece un salario de entrada superior a 1.600 euros al mes y beneficios adicionales valorados en 3.500 euros anuales para puestos de operaciones que no requieren experiencia previa.

Entre estos beneficios se encuentran: plan de pensiones, programas de formación, seguro médico, descuentos para compras en Amazon, subvención para las comidas en los centros logísticos y permiso parental por nacimiento y cuidado del menor ampliado y retribuido.

Entre los roles disponibles se encuentran desde posiciones de ingeniería, recursos humanos, tecnologías de la información, salud, seguridad o finanzas hasta puestos de recepción, empaquetado y envío de pedidos. Amazon ofrece a las personas empleadas un lugar de trabajo que se sitúa entre los más avanzados del mundo, con salarios competitivos, y procesos y sistemas que garantizan el bienestar y la seguridad.

El centro logístico de La Muela ofrece oportunidades laborales para todo tipo de personas, cubriendo un amplio abanico de edades, niveles educativos y trayectorias profesionales; desde personas que acaban de incorporarse al mundo laboral hasta aquellas con décadas de experiencia.

Cómo es La Muela

Con 6.100 habitantes y a unos escasos 20 kilómetros de Zaragoza, el bonito pueblo de La Muela puede ser uno de los mejores destinos para vivir de la provincia.

Este tipo de pueblos cercanos a la capital aragonesa, como Pedrola o Utebo, gozan de todos los servicios de una gran ciudad pero con la comodidad de un pueblo.

En el caso de La Muela, puede presumir de disponer de todos los servicios suficientes para no tener ni que salir de la localidad. Desde un amplio polideportivo, supermercados, restaurantes, residencias o colegio.

No obstante, si se es contratado por Amazon para trabajar en el nuevo centro logístico, no es necesario mudarse al pueblo. En coche desde Zaragoza son apenas 30 minutos.