Este pueblo triunfa con su feria medieval: Fiesta de Interés Turístico Nacional y se esperan más de 50.000 visitantes

Ya están aquí las ferias medievales que tanto nos gustan. Durante los meses primaverales muchos pueblos de Aragón organizan mercadillos y jornadas en torno a la Edad Media, y Jaca tiene mucho que celebrar el Primer Viernes de Mayo.

Cada primer viernes de mayo, Jaca se engalana para conmemorar la victoria de las huestes del Conde Aznar Galíndez sobre el moro invasor y, para revivir el acontecimiento, cientos de ciudadanos se visten con trajes de la época para participar en un desfile multitudinario.

El Ayuntamiento de Jaca y la Hermandad del Primer Viernes de Mayo han presentado el programa oficial de las fiestas, que este año se celebrarán el 1 de mayo.

Vista aérea de Jaca. Luis Alcaraz Turismo de Aragón

Al coincidir con el puente festivo, la organización espera igualar o incluso rebasar las cifras récord del año pasado, cuando la ciudad albergó a 50.000 personas, consolidando la cita como uno de los grandes eventos del calendario aragonés.

La festividad, que conmemora los 1.266 años de la batalla de la Victoria, es fruto de un arduo trabajo iniciado en octubre, según ha destacado el concejal delegado de la fiesta, Sergio Cajal, quien ha subrayado la estrecha coordinación con el presidente de la Hermandad, Carlos García.

Primer Viernes de Mayo, Jaca. Turismo de Aragón

Novedades y protagonistas Entre las principales novedades anunciadas por la Hermandad destacan el refuerzo del mercado de oficios perdidos, nuevas propuestas de bailes medievales y la actuación del grupo vocal Doña Sancha en el acto institucional del jueves, que sustituirá a la banda de música Santa Orosia.

Además, el cargo de síndico, figura que representa a la ciudad portando la bandera y protagonizando los saludos, recaerá este año en la concejal de CHA Laura Climente, un nombramiento que deberá ser ratificado en el pleno de la próxima semana.

Refuerzo de la seguridad y el control Ante la masiva afluencia esperada, la seguridad será una prioridad. Se modificará la disposición del público en la calle Mayor para habilitar un espacio reservado en exclusiva para las escuadras, facilitando su desfile y evitando aglomeraciones.

Asimismo, los miembros de la Hermandad estrenarán pulseras identificativas para mejorar el control de accesos; en el caso de los menores, estas incluirán un teléfono de contacto.

Para que nadie se pierda los actos principales, se volverán a instalar tres pantallas gigantes en la plaza de la Catedral, Marqués de la Cadena y la avenida Primer Viernes de Mayo.

Programa de actos destacado