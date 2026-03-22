Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar Animal multa con 50.000 euros si pierdes a tu perro y no lo denuncias

Un perro suelto con la correa en la boca. Istock

Si has tenido perro, sabrás lo que es ese sentimiento interior que te dice "se va a escapar" cuando le sueltas la correa en un paseo por el campo o en un gran parque.

En el 99% de los casos, si conoces bien el comportamiento de tu mascota, está adiestrada y se dan las condiciones adecuadas, no suele haber problema. Sin embargo, cuando se escapa, la situación puede complicarse. Y mucho.

Algo habitual en los pequeños pueblos, donde todo el mundo se conoce y, en ocasiones, se deja pasear libremente a las mascotas por las calles. Pero, ¿qué hay que hacer si no vuelven?

La ley de Bienestar Animal del 7/2023 impone multas que pueden oscilar de los 10.001 a los 50.000 euros si se pierde tu mascota y no lo denuncias. Ya que la ley puede considerar que la has abandonado.

Concretamente, el artículo 74 de dicha ley, califica como grave: "No denunciar la pérdida o sustracción del animal o no recogerlo de los centros veterinarios, las residencias u otros establecimientos similares en los que los hubieran depositado previamente, pese a no conllevar riesgo para el animal".

Como mencionaba anteriormente, las sanciones que establece la normativa para una infracción grave pueden llegar a los 50.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso en cuestión. Según recoge el artículo 76.

Paso a paso a seguir cuando se pierde tu mascota

Para no recibir esa desafortunada carta en el buzón, informando de esta cuantiosa multa, si alguna vez se pierde tu mascota debes hacer lo siguiente:

Primero de todo, y más evidente, recorre las calles, portales, parques de tu zona buscando a tu mascota.

Si no la has encontrado, hay que "comunicar a la autoridad competente la pérdida o sustracción del animal en el plazo máximo de 48 horas desde que se produjo la misma", según el art. 24 de la normativa.

Hay que comunicarlo a la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) , donde están registrados los datos de todas las mascotas y, posteriormente, denunciar la pérdida en la comisaría de policía más cercana aportando tus datos y el microchip del animal.

, donde están registrados los datos de todas las mascotas y, posteriormente, más cercana aportando tus datos y el microchip del animal. También puedes precontactar con veterinarios locales, perreras y demás protectoras informando de las características de tu animal de compañía, adjuntando fotografías. Ya que, si acaba allí tu mascota, serás el primero en enterarte.

Crea cartel o mensaje con foto, descripción, zona y teléfono, y compártelo en redes sociales y grupos locales.

Perder a tu compañero puede ser doloroso, pero el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Por lo que estar bien informado puede salvarte de sustos tan cuantiosos como esta multa por no denunciar la desaparición de tu mascota.