El refrán aragonés basado en un animal que el resto de España no entiende: popular en Huesca y predice cuando lloverá

¡Qué importante es conocer refranes populares! Suelen ser frases cortas, con ritmo, fáciles de recordar y encierran una gran sabiduría.

Gracias a esa sencillez, resultan muy eficaces para transmitir conocimientos y enseñanzas, especialmente en sociedades donde la tradición oral ha sido y, en parte, sigue siendo la principal forma de conservar y compartir la sabiduría popular.

En muchos pueblos del Pirineo aragonés existe uno que se repite cuando el tiempo amenaza lluvia: "Si se revulcan as gallinas, ya tiens l'agua encima".

La frase, en fabla aragonesa, significa algo muy simple: si las gallinas empiezan a revolcarse en la tierra, la lluvia está a punto de llegar. Durante generaciones, pastores y ganaderos han interpretado este comportamiento como una señal natural de que se aproxima un chaparrón.

Aunque pueda parecer una simple superstición rural, este refrán forma parte del amplio repertorio de sabiduría popular que durante siglos ayudó a los agricultores a anticipar cambios meteorológicos.

Por qué las gallinas se revuelcan antes de llover

Quienes viven en el campo saben que los animales suelen reaccionar antes que los humanos a los cambios del tiempo.

Las gallinas, por ejemplo, se revuelcan en polvo o tierra seca para limpiar sus plumas y protegerse.

Sin embargo, muchos ganaderos aseguran que este comportamiento se intensifica cuando aumenta la humedad o cambia la presión atmosférica.

Estos pequeños cambios en el ambiente suelen producirse justo antes de una tormenta o de la llegada de lluvias, lo que explica por qué el refrán se ha mantenido durante generaciones.

Mucho antes de las apps del tiempo o los mapas meteorológicos, la naturaleza era el principal indicador del clima. Solo había que prestar atención.

En el mundo rural era habitual observar señales como:

El vuelo bajo de los pájaros.

El comportamiento inquieto del ganado.

Los cambios en insectos y aves.

Las gallinas se convirtieron en uno de los ejemplos más curiosos porque su 'baño de polvo' parecía repetirse justo antes de las lluvias.

Por otro lado, está escrito en fabla aragonesa, una lengua tradicional que todavía se conserva en algunas zonas del norte de Aragón y que forma parte del patrimonio lingüístico de la comunidad.

¿Puede un refrán competir con las apps del tiempo?

Hoy las previsiones meteorológicas se basan en satélites, modelos climáticos y estaciones meteorológicas. Aun así, muchos agricultores siguen observando la naturaleza.

Y aunque las gallinas no sustituyan a la tecnología moderna, este curioso refrán aragonés demuestra que la experiencia acumulada durante siglos también tenía algo de ciencia.

Porque a veces, antes de que llegue la lluvia… las gallinas ya lo saben.

Otros refranes aragoneses

Este dicho sobre las gallinas es solo una pequeña muestra de la enorme riqueza que tiene el refranero aragonés. A lo largo de los años, muchos de estos dichos han transmitido de forma sencilla y directa enseñanzas sobre la vida diaria, la naturaleza y la forma de ser característica de Aragón y de sus habitantes.

Uno de los refranes más conocidos, también relacionado con animales, es “Oveja que bala, pierde bocado”. Su significado invita a reflexionar sobre cómo las distracciones pueden hacernos perder oportunidades importantes. Del mismo modo que la oveja deja escapar su comida por estar balando, las personas también pueden dejar pasar momentos importantes si se entretienen en asuntos poco relevantes.

Otro dicho muy extendido afirma que “El aragonés fino, después de comer tiene frío”. Esta frase refleja con humor una costumbre muy arraigada: el descanso después de una comida abundante. Tras una buena comida, llega el cansancio y apetece buscar un momento de reposo, un pequeño placer cotidiano muy presente en la tradición popular.

La ironía también aparece en el refrán “De Aragón, ni buen viento, ni buen varón”. Aunque pueda sonar duro, en realidad se trata de una expresión cargada de humor y autocrítica que hace referencia al carácter fuerte y decidido que se suele atribuir a los aragoneses, comparándolo con los intensos vientos que soplan en algunas zonas de la región.

En otros casos, los refranes están muy ligados al paso de las estaciones. Es lo que ocurre con “Noviembre acabado, invierno empezado”, una frase que recuerda cómo, al terminar noviembre, el frío del invierno suele hacerse notar, marcando el cambio natural del ciclo anual.

La sabiduría práctica del mundo rural también se refleja en “Carne y unto todo junto”, una expresión que anima a aprovecharlo todo y a no desperdiciar recursos. Esta mentalidad de aprovechar cada parte de los alimentos refleja una visión sencilla y pragmática muy presente en la cultura tradicional.

Por último, el dicho “Aragonés, vuelve la puerta como la ves” transmite una idea clara de respeto y convivencia: dejar las cosas tal y como estaban. Este refrán resume una norma básica de educación y consideración hacia los demás, muy valorada en las comunidades rurales.