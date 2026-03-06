De los Goya a los Oscar: 'Sirât' y su parada clave en el Campo de Belchite para brillar en las grandes galas

La película 'Sirât', del cineasta Oliver Laxe, se ha convertido en una de las grandes películas españolas de esta temporada. Y su reciente paso por los Premios Goya no ha hecho más que confirmar lo que una gran parte de expertos se esperaba.

Nada menos que seis premios Goya recibió el pasado sábado, haciendo honor a su producción musical, montaje, sonido, arte, fotografía y producción, respectivamente.

Ahora, con las vistas puestas en el 16 de marzo, a expensas de ver lo que sucede en los Oscar, la película opta por dos nominaciones: mejor película internacional y a mejor sonido.

Más allá de las alfombras rojas, parte de esa historia que arranca en una rave de Marruecos tiene también acento aragonés, y más en específico, mañico. Ya que uno de los escenarios elegidos pertenece a la bella comarca zaragozana 'Campo de Belchite'.

Barranco Foz de la Zafrané

Hablamos del espectacular barranco Foz de la Zafrané, cercano al municipio de La Puebla de Albortón, el único municipio de la comarca implicado en este proyecto cinematográfico.

Cabe destacar que la película se rodó en pleno verano de 2024, por lo que el calor extremo en esta zona estaba más que asegurado. Y más en un terreno como este, un escenario muy abierto al cielo pero ideal para recrear esa atmósfera desértica que tiene la película.

Durante la misma aparece la Foz de la Zafrané para rodar fragmentos de rutas por carretera. Lo que, aunque no permitiese ver la zona en todo su esplendor, sí deja entrever su majestuosidad.

No es para menos, con dos kilómetros de longitud, este barranco impresiona con sus enormes paredes calizas, las cuales cuentan con más de 200 vías abiertas, y gracias a su cueva madre, situada bajo una cantera de mármol aún en uso.

Foz de la Zafrané Turismo Campo de Belchite

Asimismo, otro de sus elementos más singulares es la antigua pilastra de 42 metros de altura, una parte de la línea de tren que transportaba el carbón desde las minas del Bajo Aragón hasta Zaragoza. Pese a intentar ser dinamitada para su derribo, sigue en pie como una mole que domina el paisaje.

Un elemento que, en palabras del propio alcalde de La Puebla de Albortón, Jesús Naval: "Una pilastra que se levanta totalmente majestuosa, te quedas mirándola. Y ahora lo que el ayuntamiento tiene que conseguir es rehabilitarla para que no se caiga".

Un monumento que hay que conservar, no solo por su espectacularidad, sino por los desastres técnicos que podría ocasionar: "Sería un gran problema para la Confederación Hidrográfica si se cayera la pilastra porque taparía el barranco y habría un desastre ecológico", señala.

Foto de la Pilastra Turismo Campo de Belchite

Más localizaciones aragonesas en Sirât

Además de la Foz de la Zafrané, el rodaje se desarrolló en otros enclaves aragoneses de gran impacto visual.

En la provincia de Teruel, destacan la Rambla de Barrachina, la Laguna de Tortajada y la cantera de Villarquemado aportan paisajes abiertos y casi desérticos que encajan con la atmósfera de la historia. En lo que a Zaragoza respecta, también se grabó en la reserva de El Planerón, en Quinto.

Sin embargo, en lo que a la comarca Campo de Belchite se refiere, el foco está claro: la Foz de la Zafrané. Una localización que demuestra que no hace falta irse lejos para encontrar paisajes de película.