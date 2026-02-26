Una conocida cadena de panaderías abre por primera vez en Zaragoza con productos de su propio obrador

Zaragoza suma una nueva propuesta de panadería y cafetería con la llegada de 365 Obrador, que acaba de abrir su primer establecimiento en la ciudad. La marca, perteneciente al Grupo Horreols, empresa familiar española, inicia así su implantación en Aragón con un modelo que combina tradición artesanal, eficiencia operativa y una clara vocación de proximidad al barrio.

A la apertura de este establecimiento en el paseo de Sagasta se sumará otra más, situada en la avenida de Madrid, y prevista para finales del mes de marzo.

Estas aperturas introducen en Zaragoza una consolidada fórmula que siguen los más de 200 establecimientos de 365 Obrador, donde la cadena de panaderías ha desarrollado un sistema basado en obrador propio y producción diaria todos los días del año, como su nombre refleja.

Cada tienda recibe productos elaborados por el equipo de panaderos y pasteleros con masa madre y fermentaciones lentas, garantizando frescura, trazabilidad y estándares de calidad homogéneos en toda la red.

La propuesta de 365 se apoya en un sistema de producción propio que integra elaboración, logística y punto de venta, permitiendo garantizar frescura y trazabilidad en todos sus productos.

Panes, croissants y especialidades de bollería y pastelería se elaboran diariamente en su obrador, siguiendo procesos artesanales optimizados mediante metodología Lean para asegurar eficiencia y minimizar desperdicios.

El modelo combina esta estructura con una clara vocación de proximidad: locales diseñados como espacios acogedores, amplios horarios y una experiencia pensada para acompañar el día a día de los vecinos. Desde desayunos y pausas de café hasta meriendas o compra de pan diario, la marca busca convertirse en un punto de encuentro cotidiano en cada barrio donde se implanta.

Un modelo consolidado

Con más de dos décadas de trayectoria, 365 Obrador ha experimentado un crecimiento sostenido en distintas ciudades de España gracias a una fórmula que equilibra calidad, precio accesible y control integral de la cadena de suministro.

La compañía recibe diariamente a miles de clientes en su red de tiendas y continúa expandiéndose de forma orgánica, reforzando su posicionamiento en nuevos territorios.

La llegada a Zaragoza, que le ha recibido con filas en su primer día, supone un nuevo paso en su desarrollo y consolida una estrategia de crecimiento basada en integrar producto elaborado a diario, eficiencia operativa y cercanía local, siendo motor de empleabilidad en la zona, con cada nueva apertura.