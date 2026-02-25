Luis Alberto Fabra, experto en vivienda: "Comprar pisos sin ascensor es un chollo; la revalorización es brutal"

El precio de la vivienda está por las nubes. No es ningún secreto para nadie. Tras un 2025 marcado por una subida constante de los precios del ladrillo, ahora la pregunta se centra en qué ocurrirá este 2026.

Muchos gurús y expertos, sobre todo a través de las redes sociales, ya nombran con pelos y señales el fenómeno de una burbuja inmobiliaria; otros, en cambio, atribuyen a la escasa oferta de vivienda en comparación con la creciente demanda como el principal causante de estos precios.

Motivos y explicaciones a un lado, lo que está claro es que el precio por metro cuadrado continúa al alza en España, firmando 2.650 €/m2 en enero de este mismo año.

En un contexto donde la ley de la oferta y demanda reina, para aquellos que supieron invertir correctamente, tener uno o varios pisos en explotación es toda una mina de oro actualmente. Al menos en lo que a revalorización se refiere.

Luis Alberto Fabra Garcés, impulsor de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza y, como define el podcast Libertad Inmobiliaria, un apasionado del sector inmobiliario, comenta una modalidad de piso que a menudo pasa desapercibida ante el ojo del inversor, pero que este experto tilda de "chollo".

Comprar pisos sin ascensor

"Cada vez hay menos viviendas sin ascensor, porque en cuanto hay una persona que tiene una minusvalía, y existe la necesidad, hay obligación de implantarlo si se puede técnicamente. En la mayoría de pisos se puede, eso es el chollo de comprar sin ascensor, luego supone una revalorización brutal", explica el experto.

Antiguamente, la mayoría de edificios no tenían ascensor, siendo las plantas altas las más baratas y con menor valor en el mercado.

Sin embargo, a medida que los vecinos se van haciendo mayores pueden surgir necesidades en la comunidad y instalar un ascensor es de las más habituales. Es entonces cuando los pisos más altos, pasan a ser automáticamente los más caros y valiosos del edificio.

"El que tenga mayor recorrido es porque tiene mayor potencial, porque se da esa circunstancia y puede ocurrir en cualquier momento", señala Luis sobre los pisos antiguos sin ascensor.

En la charla, a modo de ejemplificación, Carlos Galán arroja un ejemplo práctico de la revalorización que se puede experimentar cuando se dan estos dos condicionantes: "Viviendas que compré sin ascensor a 50.000, ahora valen 100.000. Se han revalorizado un 100%", afirma el inversor.

Asimismo, en base a su experiencia, Luis también comenta un caso práctico, señalando que la rentabilidad y el éxito de estos pisos también depende del perfil del inquilino.

"Recuerdo que tuve en María Moliner (Zaragoza) dos pisos, uno era un principal y otro un cuarto sin ascensor que lo tenía alquilado por habitaciones a estudiantes y en ningún momento supuso ningún problema que no tuviese ascensor", comenta Luis.

Otra de las ventajas que comentan sobre este tipo de inversiones tiene que ver con que adquirir uno de estos pisos requiere mucho menos capital inicial, pero su porcentaje de revalorización en el tiempo suele ser similar al de un piso con ascensor.

Por lo tanto, con el mismo dinero que costaría un único piso caro con ascensor, se pueden comprar varios pisos sin este lujo y conseguir prácticamente la misma o mayor rentabilidad global.