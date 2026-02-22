Abre un nuevo bar en el centro de Zaragoza: "En la barra hay muchos encurtidos, croquetas y tapas. El producto es excelente"

El emblemático Tubo de Zaragoza incorpora a sus calles un nuevo bar donde disfrutar de una gastronomía deliciosa y de un ambiente envidiable.

Sin duda, El Tubo es uno de los lugares por excelencia para ir de tapas en Zaragoza, por lo que abrir un local en sus inmediaciones está muy cotizado y supone un éxito casi seguro.

Aun así, a menudo se experimentan cambios en esta zona, y la semana pasada abrió en el Coso, 33, en el local 7 de Puerta Cinegia, un nuevo restaurante, Fogariz.

"Los meses de trabajo por fin vieron la luz y no podemos estar más agradecidos por la acogida que nos disteis desde el primer momento", escribieron en sus redes sociales el día posterior de la apertura.

"Gracias a todos los que vinisteis a acompañarnos en este primer día y a los que pasasteis a saludar, probar y compartir. Vuestra respuesta fue increíble. Esto no ha hecho más que empezar", añaden.

Se trata de un amplio establecimiento, con la barra como protagonista, pero también con una cocina cuidada y trabajada.

Así lo han reconocido sus primeros clientes, que han valorado muy positivamente su experiencia a través de las reseñas de Google.

“Se nota que el producto es excelente, pedimos los brioches, torrezno, ensaladilla y de principales picaña y el calamar a la Donostiarra. Buenísimo todo. En barra mucha variedad de encurtidos, croquetas y tapas. Muy bien servicio, volveremos”, asegura María en un comentario.

Carta Fogariz

Como bien señalan, la barra presenta una gran variedad de opciones, que refleja su carta. Pueden pedirse diferentes gildas o brioches, como una de guardia civil, de ensaladilla con langostino o de steak tartar.

También hay tortilla de patata, croquetas de jamón, de chuletón o de bacalao, una bombita de carne con salsa brava o un taco de bacalao con pimientos confitados.

La carta general comienza con los bocados a la parrilla: alcachofa en flor, mini burguer de chuletón, longaniza de Graus trufada, tapa de chuleta de vaca, pepito de picaña, carpaccio de chuletón, morcilla artesana de Burgos IGP y mogote ibérico de bellota. Estos oscilan entre los 5,6 euros y los 7,5 euros la unidad.

Después están los tres platos para empezar, que son tomate rosa, ensaladilla Fogariz con mayonesa de anchoa, bonito y pan carasau y, por último, patatas bravas con salsa de la casa.

También hay huevos con chistorra artesana (13,8 euros) o con jamón ibérico (15 euros).

Para el centro las opciones son un plato de jamón ibérico, torreznos de Soria, carpaccio de picaña, fritura de pescado y pollo campero crujiente.

Alguno de los platos del restaurante. Google Reseñas

A la parrilla ofertan lomo de vaca madurada, rosca de longaniza artesana, picaña madurada 45 días o calamar entero.

Como postres hay únicamente dos, la tarta de queso Fogariz (7 euros) y unas trufas caseras de chocolate y Ron añejo (por 8 euros).

Igualmente, cuentan con una amplia carta de vinos, con una especial variedad de vinos tintos aragoneses.

En cuanto al horario, según la ficha de Google, los lunes, martes y miércoles el local está cerrado y abre los jueves de 19.00 a 24.00, los viernes de 12.00 a 16.00 y de 19.00 a 24.00, los sábados de 12.00 a 24.00 y los domingos de 12.00 a 16.00.