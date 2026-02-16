Triunfa en Zara el abrigo para el invierno más elegante de la temporada: en tres colores y por solo 19,99 euros

Las rebajas de enero ya se han terminado, y los precios especiales por San Valentín han sido un visto y no visto.

Sin embargo, en Zara, la marca insgine de Inditex siempre encontramos algún que otro 'chollo'.

La disponibilidad en tienda de este abrigo es limitada, pero en la web está disponible en casi todas las tallas. Se trata de una prenda perfecta para el frío, elegante y por solo 19,99 euros.

En Zaragoza el frío aún persiste, y como dice el refrán 'hasta el 40 de mayo no te quites el sayo'; por eso, estar ya a mediados de febrero, no impide invertir en un abrigo.

Comprarse ahora esta prenda puede suponer una despedida del invierno por todo lo alto. Es bonita, elegante y un básico de fondo de armario.

Abrigo de Zara

Zara nunca deja de sorprendernos. Aunque es cierto que de un tiempo a esta parte los precios han ido subiendo (como todo) aún encontramos grandes descuentos entre sus propuestas.

Este abrigo en concreto tiene una rebaja del 33%. Su precio inicial era de 29,95 euros, nada mal para un abrigo, pero tras la reducción se queda en 19,99 euros.

Abrigo básico de Zara. Ref: 4344/690/800

La prenda es de paño, sencilla, y monocolor. Con cuello de solapa con muescas, caída recta y cierre frontal de botón. De manga larga y con bolsillos.

El abrigo de Zara está en tres colores: negro, gris y beige. En los tres tonos se mantiene el descuento del 33%.

Las tallas de la prenda abarcan desde la S hasta la XL. Tanto en negro como en gris está disponible en todos los tamaños.

La opción en beige es la que más está triunfando y en la talla L ya no hay disponibles y se advierte de que en la S quedan pocas unidades.

Abrigo básico de Zara. Ref: 4344/690/800

El estilo clásico del abrigo hace que sea una pieza de fondo de armario. El corte recto y el cuello de solapa le dan ese aire elegante que lo convierten en una opción perfecta para un día de trabajo o incluso para una cena de noche.

Al ser la prenda exterior y de tono neutro, es muy combinable. Se puede llevar con pantalón vaquero y blusa para un toque más casual, o con vestido y zapato de tacón para un outfit más glamouroso.

La composición de la prenda es de 100% poliéster reciclado certificado RCS. Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET.

Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen.

Además, está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.