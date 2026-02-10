Llega a Jysk una de las mesitas de noche más elegantes y baratas: cuesta solo 50 euros tras una rebaja del 23%

La cadena danesa ha lanzado una oferta que no pasa desapercibida y que resulta especialmente tentadora si estás pensando en renovar el mobiliario de tu habitación.

Por 50 euros, con una rebaja del 23%, está disponible una mesita de noche en dos colores, ambos en agradables tonalidades de madera que encajan con casi cualquier decoración.

Aunque las rebajas de enero ya han llegado a su fin, aprovechar este tipo de oportunidades todavía es posible si sabes dónde mirar y actúas a tiempo.

Así es la mesita

Bajo la marca HOKKSUND encontramos una mesita que apuesta claramente por la sencillez. Está fabricada con tableros de MDF (fibras de madera) y recubierta con chapa de roble, rematada con un barnizado final que aporta ese punto extra de elegancia y calidez.

Gran parte de su atractivo visual se consigue gracias a su acabado en color madera. Está disponible tanto en una versión más oscura, roble oscuro, como en una opción más clara, roble natural, pensadas para encajar fácilmente en distintos estilos de dormitorio.

Mesita de Jysk color roble natural Jysk

Uno de sus principales elementos diferenciadores es su único cajón, que ocupa todo el ancho de la pieza. Incorpora freno automático y resulta perfecto para guardar pequeños objetos, como libros, revistas o pequeñas joyas del día a día.

Además, la superficie superior ofrece el espacio ideal para colocar una 'lamparita de noche' u otros elementos decorativos. Un detalle sencillo, pero muy práctico, que refuerza la funcionalidad del mueble.

Otro rasgo característico son sus cuatro finas patas de madera maciza de caucho. Basta con verla para percibir la sensación de ligereza, sobriedad y elegancia que transmite este mueble.

En cuanto a resistencia, puede soportar un peso máximo de 5 kg. A esto se suma su facilidad de transporte y de cambio de ubicación dentro del hogar, ya que una vez montada solo pesa 7 kg.

Opiniones de los usuarios

El boca a boca cada vez está más en desuso. Ahora quien reina a la hora de tomar una decisión sobre una futura compra son las opiniones de otros compradores.

En este sentido, la mesita HOKKSUND cuenta con hasta 60 calificaciones de clientes que, en cómputo general, le otorgan una valoración de 4 sobre 5.

Entre ellas podemos ver opiniones como la de Elías Atienza, que califica la mesita de "excelente, justo lo que esperaba" o la de Juan, que asegura una "buena calidad y precio, muy fácil de montar".

Política de compra y devolución

Actualmente la mesita está expuesta en nada menos que 173 tiendas, estando además disponible la compra online como en la opción 'Click & Collect', que permite la compra online para recoger en tienda transcurridos un mínimo de 30 minutos tras la compra.

En lo que a la devolución se refiere, la cadena danesa tiene una política de devoluciones ilimitadas "sin límite de tiempo", pudiendo devolver el artículo presentando el ticket de compra en cualquier tienda de Jysk.