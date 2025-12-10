Confirmado por el Tribunal Supremo: si eres pensionista con hijos puedes cobrar una ayuda de hasta 143 euros

El complemento para reducir la brecha de género, creado el 4 de febrero de 2021 con el objetivo de compensar la pérdida de ingresos que sufren muchas mujeres al cuidar de sus hijos, nació como una herramienta para corregir la desigualdad histórica en las pensiones.

Esta medida buscaba equilibrar una realidad muy marcada. Las mujeres cobran entre un 18% y un 30% menos de pensión que los hombres, según la media nacional.

Sin embargo, una reciente decisión judicial del Tribunal Supremo ha ampliado el alcance de este complemento de forma significativa. Aunque inicialmente estaba destinado exclusivamente a mujeres, ahora también podrán solicitarlo aquellos hombres con hijos inscritos en el Registro Civil.

Todo viene de una sentencia dictada en mayo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideraba discriminatorio que los hombres no pudieran acceder al complemento si cumplían las mismas condiciones que las mujeres. A raíz de esta resolución europea, el Tribunal Supremo obligó a la Seguridad Social a abrir el abanico y a reconocer esta ayuda también a los hombres, pudiendo llegar a una ayuda de hasta 143,60 euros al mes.

Requisitos para solicitarlo y pasos

El requisito básico y principal para ser beneficiario de este extra en tu pensión es sencillo: obtener una pensión contributiva de la Seguridad Social (ya sea de jubilación, incapacidad permanente o viudedad), que esta sea reconocida a partir del 4 de febrero de 2021 y, por último, tener hijos inscritos en el Registro Civil.

Aunque ambos cónyuges gocen de poseer estas características, solo uno de los progenitores podrá ser beneficiario de la ayuda.

Asimismo, para aquellos que deseen solicitar el complemento deberán hacerlo directamente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Puede tramitarse a través del portal 'Tu Seguridad Social' utilizando cl@ve, DNI electrónico o certificado digital, o bien mediante la plataforma del INSS destinada a solicitudes sin certificado.

En el formulario, basta con marcar la casilla correspondiente al complemento de brecha de género e incluir los datos de los hijos que generan el derecho a esta ayuda.

Cuantía de las ayudas

A expensas de lo que pueda pasar en 2026, en lo que respecta a este año el importe de la ayuda es de 35,90 euros mensuales por cada hijo, con un límite de hasta cuatro subidas de esa cantidad.

Es decir, si se tiene un hijo con derecho el importe mensual del complemento será de 35,90 euros, dos hijos por 71,80 euros, tres por una ayuda de 107,70 euros y cuatro 143,60 euros al mes. Adicionales a la pensión, claro está.