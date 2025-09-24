Abre un nuevo local de tardeo en pleno centro de Zaragoza: "Estamos manos a la obra y a contrarreloj"

La moda del tardeo sigue creciendo a pasos de gigante en Zaragoza. Las noches todavía son el momento principal para salir de fiesta, bailar y tomar unas copas, pero cada vez son más las personas que adelantan la “marcha” para así regresar antes a casa, o si no, alargar más la diversión.

Así pues, muchas discotecas de la capital aragonesa se han reinventado en el último tiempo, ofreciendo también una opción de tardeo para todos aquellos que lo demandan, adultos pero también jóvenes. Más allá de los habituales establecimientos que amplían su horario, hay otros que se lanzan por primera vez a un espacio físico.

Este es el caso de TardeoLab, el ambicioso proyecto de Tardeo Zaragoza, que nació en 2017 para ofrecer una nueva forma de ocio adulto más allá de la noche. Después de varios años de fiestas, eventos y crecimiento, este 2025 ha llegado TardeoLab, un nuevo local de tardeo. "El laboratorio de diversión", señalan ellos mismos.

Se ubica en la conocida discoteca de Babia, en Camino de las Torres, 42, y la gran inauguración será este sábado 27 de septiembre, tras casi dos meses de misterio y, por supuesto, mucho trabajo.

"Estamos manos a la obra y a contrarreloj para transformar este espacio", explicaba Henry Soto en un vídeo en redes sociales hace unos días.

Además, en otra de las publicaciones aseguraba que para los 100 primeros en llegar, habrá “una sorpresa muy deliciosa”. El horario de la primera fiesta será de 17.00 a 23.00 y Luis Cebrián será el pregonero oficial en la primera Fiesta de Pregoneros de Tardeo Lab.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en tardeozaragoza.es.

Babia no cierra

Ante la noticia de que este local se convierte en TardeoLab, muchos han creído que Babia, bar de noche, deja de funcionar. No obstante, Babia ha confesado a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN que la discoteca seguirá trabajando por las noches con el concepto de Babia.

Igualmente, en sus redes sociales, Babia Zaragoza ha subido varias historias negando que vaya a cerrar y ser solo un local de tardeo. "Calma. No os creáis todo lo que leéis. Babia no cierra, ni ha cerrado, ni va a cerrar".

"TardeoLAB: sábados por la tarde. Babia: jueves, viernes y sábados por la noche. Como siempre", han dejado claro.

De hecho, han dedicado una publicación para aclarar que no ha cerrado, y bromean con "gracias por tu drama".