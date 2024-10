Miguel, conocido como Takoyakiblog, triunfa entre los 50 negocios más influyentes del mundo: "No me lo creo"

Colarse entre los 50 negocios más innovadores del mundo es un logro al alcance de muy pocos, pero si además se consigue solo siete meses después de haberlo montado, el mérito es doble. Es lo que le acaba de pasar a Miguel Ruiz de Conejo, más conocido como Takoyakiblog en sus perfiles de redes sociales.

Su negocio de perritos calientes XXL, Perrazos, ha sido elegido como uno de los 50 con mayor impacto de este 2024 por la plataforma Square, uno de los TPV más utilizados en Estados Unidos. "Ha sido toda una sorpresa, me apunté sin ninguna expectativa. Es una sensación rarísima, todavía no me lo creo", reconocía este jueves.

Él mismo ha sido el encargado de anunciarlo a través de redes sociales, donde no ha parado de recibir felicitaciones. "Tengo una noticia muy surrealista y muy heavy que contar. Estoy súper contento", decía en Instagram, donde tiene más de 118.000 seguidores.

En Tik Tok no se queda atrás, con más de 117.000 y cerca de cinco millones de 'me gusta'. Para él, este premio ha servido para despejar todas las dudas y el miedo que tuvo al montar el negocio. "Te tranquiliza y piensas, qué bien. Las cosas salen", explica.

Tener un restaurante propio había sido su gran ilusión desde pequeño. Con sus vídeos en redes sociales venía llenando numerosos establecimientos, pero apenas conseguía rendimiento económico. "Al final se juntó esa ilusión con la necesidad de monetizar", cuenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Takoyaki (@takoyakiblog)

En su opinión, el premio a la innovación obedece a que "no existe ningún negocio igual en Zaragoza ni en España". "Les hemos dado una vuelta a los perritos calientes de toda la vida. Siempre se piensa en ellos como algo de almuerzo o merienda, pero lo que nosotros ofrecemos son perritos XXL con ingredientes de calidad", apunta.

Para ver a lo que se refiere basta con ver la carta, con perritos con salsa emmy, 'mac and cheese' o 'pulled pork' y opciones con pan brioche, nutella, pistacho o lotus.

La propuesta, que actualmente cuenta con cinco personas contratadas, se materializó a principios de año con un local de comida para llevar en el número 5 de la calle de Manuel Serrano Sanz, en plena zona universitaria. Su objetivo: ofrecer un producto de primera " un precio asequible".

Que su eje sean los perritos calientes no es casual. "Subí dos videos de perritos a mis redes sobre perritos y tuvieron una repercusión enorme. Pensé: los perritos gustan, pero quizá no haya una propuesta a la altura en la ciudad", señala. A esto se une que necesitaba que fuera "un negocio pequeño" que requiriera de una inversión también pequeña. Al principio, de hecho, pensó en montar una hamburguesería, pero requería de mucho presupuesto. El resultado, en todo caso, no ha podido salir mejor. "Estoy muy contento, la acogida está siendo muy buena", admite.