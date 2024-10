El restaurante que arrasa en Teruel: "Obligatorio probar su huevo de autor y el taco de ternasco"

Teruel, la capital más pequeña de Aragón, es un destino lleno de encanto, conocido por su rica historia mudéjar y su acogedor ambiente. Pasear por las calles empedradas del casco antiguo es viajar en el tiempo, con monumentos como la Torre de San Martín o la Plaza del Torico que capturan la esencia medieval de la ciudad.

Al caer la tarde, las terrazas y bares de la ciudad se llenan de vida, ofreciendo tanto al visitante como al local la oportunidad de disfrutar de la hospitalidad turolense, en un entorno rodeado de arquitectura histórica y un ambiente tranquilo.

En los últimos años, han comenzado a surgir locales con propuestas sabrosas y originales. El que está arrasando ahora en Teruel es Locavore Gastrotaberna, un restaurante que ha conseguido enamorar a turolenses y turistas.

Teruel es un destino poco conocido todavía, la historia de los amantes se va haciendo un hueco, su arte mudéjar ya empieza a valorarse, pero lo que realmente ha conseguido traspasar fronteras, es su famoso jamón con denominación de origen. Pero en Teruel, no solo tienen bueno el jamón, la gastronomía local ofrece muchos manjares.

Bares, restaurantes, tabernas... en Teruel hay variedad de opciones para dar un regalo al paladar; pero el que merece una parada obligatoria es Locavore, desde tapas hasta platos más elaborados, la taberna combina ingredientes frescos, de la tierra y del mar, con una presentación elegante.

Locavore Gastrotaberna

Ubicado en pleno centro de Teruel, Locavore Gastrotaberna se ha convertido en el restaurante de moda para aquellos que buscan una experiencia culinaria basada en ingredientes locales, frescos y sabrosos.

El bar ofrece una propuesta innovadora, donde la cocina de proximidad es la protagonista. Desde sus frescas ensaladas hasta exquisitos arroces, cada plato está cuidadosamente elaborado para resaltar la calidad de los productos de la región.

Sin embargo, aparte de ensaladas y arroces que harían salivar al crítico culinario más exquisito; cuentan también con un pulpo digno de la costa gallega más autentica. El atún y la dorada del menú tampoco se quedan lejos; aunque Aragón en tierra de carne, el pescado en Locavore se disfruta.

El espacio es cómodo, pequeño y poco decorado, pero se está a gusto. La barra es más bien pequeña, por lo que se recomienda salir a la terraza. Tienen varias mesas en la entrada en un espacio amplio. Si pasas por ahí, el lugar no llama mucho la atención, un bar más; pero solo hay que echar un vistazo a las tapas, a la carta (y a los comentarios de TripAdvisor) para saber que ahí, merece la pena parar a comer.

El restaurante abre de miércoles a domingo, con horarios de comida y cena: de 13.30 a 15.30 y de 20.30 a 22.30; extendiéndose los viernes y sábados hasta las 23.00. Un horario que hay que tener en cuenta para no encontrarnos la persiana bajada; además, recomiendan llamar para reservar, como el local es pequeño, se llena enseguida.

Reseñas en TripAdvisor

Locavore Gastrotaberna está conquistando corazones porque primero consiguió enamorar estómagos, ya lo dice el refrán: "dame comida y te amaré toda la vida". El bar se ha convertido en un punto de encuentro para los que valoran los productos de la tierra y experiencias culinarias novedosas.

Es cierto que no te puedes fiar al 100% de lo que se cuenta en internet, y que se pueden generar unas expectativas muy altas, y luego sentirte estafado. Así que, cuando se acude a un sitio recomendado, hay que ir con actitud de dejarse sorprender pero sin pretender degustar el cielo. El manjar glorioso está reservado para la otra vida.

En internet encontramos un comentario de Antonio J que pone: "Fui solo… me deje recomendar… comí una parmentier de patata con huevo a baja temperatura trufa y jamón deshidratado y un pan bao de carne de cerdo y ternasco de Aragón….espectacular… no sé qué me gustó más".

Por su parte, Mad09 pone: "Un local pequeño pero con mucho encanto. El personal maravilloso y la comida excelente. Lo que más me gustó fue el huevo locavore". También hay un club de fans, David N reconoce: "Hemos venido en muchas ocasiones, pero nunca nos cansamos de recalcar lo mucho que nos gusta. Comida de 10, junto a un precio asequible. Destacar a Javier, el chico que regenta el local, por su amabilidad, trato y simpatía, eres un crack! Nos vemos pronto. (Pedimos la ensalada con pollo y salsa César, bravas, secreto y brownie)".