El mercadillo de ropa de segunda mano más grande de España llega a Zaragoza: "Sus precios son una ganga"

El fin de semana del 26 y 27 de octubre, Zaragoza será el escenario de un evento que enamorará a los amantes de la moda sostenible y las prendas vintage. La ciudad, que ya cuenta con varias tiendas de segunda mano y pop-ups de moda sostenible, acogerá el mercadillo "Rethink Vintage" en la calle Tomás Higuera, 8.

Este evento será una ocasión excepcional para conseguir prendas vintage y de segunda mano por un precio de 35 euros por kilo. Durante solo dos días, los asistentes podrán escoger entre más de 10.000 piezas únicas.

El local está un poco lejos del centro, pero en autobús se llega en 20 minutos (la línea 38 o 25 de bus). La zona está entre la avenida de San José y el Parque Torrerramona. Muy cerquita de la Facultad de veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

El auge de la moda de segunda mano en Zaragoza ha quedado patente en eventos recientes como el "Jaleo Vintage", un pop-up celebrado en septiembre, donde los zaragozanos hicieron largas filas para conseguir ropa de marca a precios accesibles.

Este tipo de mercadillos de segunda mano se ha convertido en una tendencia que combina la sostenibilidad con el estilo, lo que está generando un auténtico 'boom' en la ciudad. Y no es de extrañar, ya que además de ser una opción más ecológica, es una manera ideal de encontrar prendas únicas y de alta calidad.

Mercadillo de ropa de segunda mano:"Rethink Vintage"

Siguiendo la estela de estos eventos, el mercadillo de segunda mano "Rethink Vintage" promete ser una nueva oportunidad para los amantes de lo retro y lo sostenible. Además de ser un espacio ideal para encontrar prendas exclusivas de marcas de renombre, es una manera de fomentar el reciclaje textil y la moda consciente, tan en auge en los últimos años.

Lo mejor de todo es que la entrada será gratuita, lo que añade aún más atractivo a esta cita. Eso sí, para entrar es necesario reservar, puedes coger cita a través de este enlace. Es una manera de controlar el aforo y te dan de tiempo una hora y media para estar dentro del mercadillo vintage.

Si buscas renovar tu armario con piezas especiales o simplemente disfrutar de un plan diferente el último fin de semana de octubre, no te puedes perder esta oportunidad en Zaragoza.

En el evento se exponen más de 100 categorías de ropa y accesorios, y más de 10.000 prendas diferentes. El precio es de 35€ /Kg y se puede pagar tanto con tarjeta como en efectivo.

Además, hay probadores en la sala, por lo que antes de ir a pagar puedes comprobar si la ropa te sienta bien o no. Y para calcular el precio hay balanzas por todo el mercadillo. Las básculas tienen una caja encima (cuyo peso no se suma) para que sea más cómo añadir ropa y pesarlo todo junto sin que se caiga por los lados.

Cómo explican ellos mismos buscan democratizar la moda para que se convierta en algo accesible para todos: "Es por esto por lo que organizamos ventas efímeras de ropa vintage y segunda mano (por kilos) en las principales ciudades de Francia y España. Con nuestro enfoque, queremos ayudar tanto a las personas, como al medioambiente. La industria textil de hoy en día tiene un gran impacto negativo en nuestro mundo, ¡cambiemos juntos nuestra forma de consumir!", concluyen.