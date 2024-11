Continúa el juicio por el atropello mortal en Zaragoza: "Estuvo en sus manos esquivar el accidente y no lo hizo"

"Estuvo en sus manos esquivar el accidente y no lo hizo", ha concluido un perito presentado por la acusación particular ante el siniestro mortal del joven de 18 años. Este miércoles ha continuado el juicio con jurado popular por el atropello mortal de Álvaro el pasado 27 de febrero de 2022. En esta tercera sesión se ha tenido en valor la testificación de cuatro peritos especializado en accidentes de tráfico.

Los peritos presentados por la acusación particular han determinado, a través de las grabaciones de videovigilancia de las gasolineras de la avenida, que había una "buena visibilidad" en la vía tanto por el alumbrado de las farolas, como por el de la gasolinera y el del propio vehículo. "Tuvo que ver a los peatones", han determinado.

Además, ante estos factores, han establecido que tuvo espacio y tiempo para evitar el atropello. A su parecer la velocidad que llevaba Luigi Anthony tilda de "temeraria", ante la falta de moderación de esta al haber peatones en la calzada. "No frena ni intenta evadirlos", matiza los peritos apoyándose en las imágenes extraídas de las grabaciones. A lo que han añadido que el conductor era "consciente de todo" de lo que estaba haciendo ya que es capaz de frenarse en los semáforos, no hace frenados bruscos y mantiene una trayectoria recta.

Con todo esto, han excluido la posibilidad de que la ingesta de alcohol adquirida (0,51 mg/l) sea la causa principal del trágico accidente. Emiliano Frías, uno de los peritos con más de 40 años de experiencia como Guardia Civil, ha llegado a decir: "No me he encontrado un accidente como este, ninguno donde un conductor que reúne todas las condiciones para evitarlos no lo hace", ha concluido el perito.

Ante la ocurrencia de un posible acelerón previo al momento del atropello. Estos peritos han determinado que no puede confirmarlo o negarlo. Mientras, los peritos presentados por la defensa han concluido que "no hay acelerón". Estos también han determinado que Luigi Anthony V. M. se vio "influenciado por el alcohol.

¿Trastorno de amnesia disociativa?

Ante un posible de trastorno de amnesia disociativa que podría sufrir el acusado y por tanto ser parte de la causa del siniestro. Los forenses han rechazado cualquier posibilidad de que Luigi Anthony sufra de este. Tal y como ha explicado el experto en la Audiencia Pública, este trastorno conllevaría una pérdida de identidad personal y desconexión de la reacción que se realiza.

Estos síntomas ha determinado que no lo sufre ya que una vez que se ingiere alcohol "no es compatible" con este trastorno. Además, de que es capaz de recordar donde ha dejado su vehículo y realiza sin problemas de ubicación el trayecto hacia su casa. "La conducción organizada es completamente incompatible", ha determinado el forense.

En cuanto a las lesiones de Álvaro, la forense que realizó la autopsia de la víctima determinó que la causa de su fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico severo ante el "impacto violento" contra el vehículo cuando este le arrolló. Estas lesiones eran incompatibles con la vida.

Durante la tercera sesión acogida en la Audiencia Pública de Zaragoza también se ha contado la presencia de psicólogos y psiquiatras para determinar la gravedad de las secuelas psicológicas de Karen y reclamar así una responsabilidad civil por lo ocurrido.

La joven amiga de Álvaro ya testificó en la sesión del martes que a raíz de lo ocurrido ha tenido que someterse a tratamiento psiquiátrico. El psiquiatra que le trata en la actualidad ha determinado que está diagnosticada con un "estrés postraumático" y ha mostrado su "preocupación" ante la revisión de lo ocurrido.