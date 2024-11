Muere un senderista tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un pico de montaña en Hecho (Huesca)

Los rescates de montaña siguen tiñendo de negro el Pirineo aragonés. Un hombre de 63 años ha fallecido este viernes mientras realizaba una excursión en la zona del Pico Castillo d'Acher, en término municipal de Hecho, junto a un grupo de senderistas.

El fallecimiento de este senderista se ha dado tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras realizada la actividad. El equipo del Greim de Jaca junto a una Unidad aérea de Huesca y un médico del 061 se han desplazado hasta la zona una vez recibido el aviso a través de la Sala de Emergencias del 112.

Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, fue atendido in situ por el personal sanitario, no pudiendo estabilizar a la citada persona, el cual presentaba signos no compatibles con la vida.

El cuerpo fue trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Jaca, donde se transfirió a los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Comarcal de Jaca. Se trata de un varón de 63 años y vecino de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).