Se cae el techo en dos edificios de Zaragoza y los inquilinos tienen que ser realojados por el ayuntamiento

El ayuntamiento de Zaragoza ha informado de dos sucesos ocurridos este fin de semana.

El sábado por la noche una familia de cinco personas fue desalojada de su vivienda, en el número 32 de la calle Cortes de Aragón, por la caída de una parte del techo de escayola en el rellano de la tercera planta.

Tras una primera intervención por parte de Bomberos, se personó un técnico de Urbanismo, quien ha determinó la conveniencia de desalojar esa planta, en la que reside la familia. En la planta del edificio hay otro piso pero deshabitado.

La caída de parte del techo no provocó ningún herido, pero si daños materiales en el edificio por lo que la familia no podía quedarse en su vivienda y tuvieron que hacerse cargo de su alojamiento provisional los servicios sociales del Ayuntamiento.

La familia fue a pasar la noche al Albergue Municipal. De momento no hay más información sobre el suceso, y hasta que los bomberos no determinen la seguridad del inmueble la familia no podrá volver a su casa.

Por otro lado, en la mañana de este domingo, los Bomberos de Zaragoza han acudido a una vivienda de la planta segunda de la calle Miguel de Ara 46, por la caída de parte del techo de escayola de dicha vivienda.

Se ha personado a continuación el técnico de guardia de Urbanismo, quien ha determinado la conveniencia de desalojar todo el edificio por motivos de seguridad.

En concreto, son 3 personas desalojadas: una pareja que vive de alquiler en la vivienda afectada (segunda planta) y el inquilino de la primera planta. Las otras dos viviendas del edificio están deshabitadas.

En este caso no ha sido necesario realojo de emergencia por parte de los servicios sociales, ya que los afectados han encontrado otras soluciones por sus propios medios.

De igual manera, hasta que los bomberos no aseguren la zona, las personas no podrán regresar al edificio.