Tres coches y dos locales, afectados por una nueva quema de contenedores en Zaragoza

Nueva quema de contenedores en Zaragoza. Esta vez, en el barrio de Las Fuentes. Los Bomberos han tenido que acudir a un aviso a las 2.30 tras declararse un incendio en la calle de Rodrigo Rebolledo.

En él han tenido que estar trabajando más de media hora, terminando alrededor de las tres de la madrugada. Para su extinción ha sido necesaria la presencia de una bomba urbana ligera. Según explican desde el Ayuntamiento, afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, pero sí materiales. En total se han visto afectados tres vehículos que estaban aparcados en la calle. También cuatro contenedores y la fachada de dos locales -un negocio de fotografía y una cervecería-, concentrándose los daños "en los rótulos", tal y como han confirmado desde Bomberos.

Las consecuencias todavía eran visibles este miércoles por la mañana. La zona permanecía acordonada, dando muestras de un asfalto que ha quedado completamente chamuscado.

Esta no es la primera vez que hay que lamentar este tipo de daños en este punto de Las Fuentes, ya que estos mismos contenedores habían ardido hace no mucho tiempo. El Consistorio zaragozano ha mostrado su condena contra este tipo de actos "vandálicos e irracionales", ya que no solo implican un coste para las arcas públicas, sino que suponen un peligro importante para los vecinos y los propios bomberos y policías que acuden a la llamada. Todo, sin contar los daños que generan en el entorno.

Esta vez, entre los vehículos afectados habría una furgoneta utilizada para el reparto. Desde el Consistorio recuerdan que quemar un contenedor no es una simple gamberrada, sino que constituye una infracción penal que puede poner en riesgo la vida de las personas y daña propiedades privadas y mobiliario urbano municipal. Ha de tenerse en cuenta, además, que dentro de un contenedor puede haber restos de pintura o materiales inflamables que pueden terminar agravando las consecuencias.